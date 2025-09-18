El Parlament rechaza una iniciativa de Vox para derogar la ley balear contra la LGTBIfobia

Archivo - Una cara pintada con los colores de la bandera LGTBI. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

PALMA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Asuntos Sociales del Parlament ha rechazado este jueves una proposición no de ley (PNL) de Vox para proponer la derogación de la ley balear contra la LGTBIfobia, aprobada en 2016.

La iniciativa ha contado únicamente con el voto a favor del grupo proponente y del ex de Vox Agustí Buades.

En un único punto, la PNL instaba al Govern a derogar con carácter inmediato "toda la normativa derivada de la ideología de género y woke, especialmente la Ley 8/2016, de 30 de mayo, para garantizar los derechos de lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales y para erradicar la LGTIBfobia".

CESIÓN DE VIVIENDAS AL TERCER SECTOR

Por otra parte, la Comisión ha aprobado, con la oposición de Vox en la mayoría de puntos, una iniciativa socialista para ceder viviendas protegidas a entidades del tercer sector que trabajan con personas con discapacidad, persones con trastorno mental, personas mayores, personas en situación de vulnerabilidad.

La Cámara insta de este modo al Ejecutivo autonómico a estudiar y trabajar para el impulso de nuevas alternativas habitacionales para personas con discapacidad y personas con trastorno mental, como la vivienda cooperativa.

Piden igualmente que el Govern de forma coordinada con consells insulares y ayuntamientos a estudiar y trabajar la puesta en marcha de nuevos servicios como viviendas compartidas.