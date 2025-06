El Parlament rechaza pedir al Govern que asuma el sobrecoste del incremento de precios de los vuelos interislas

PALMA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha rechazado este martes una iniciativa de Més per Menorca para reclamar al Govern que asuma el sobrecoste del incremento de los precios de las tarifas de los vuelos interislas.

Ha sido durante el debate, en el pleno de este martes, de una moción de los menorquinistas que, por otra parte, ha recibido el apoyo mayoritario en el resto de puntos.

Así, entre otras cuestiones, el pleno ha dado el visto bueno a reclamar al Gobierno central que revierta el incremento de precios acordado y que cambie la Obligación de Servicio Público en la ruta entre Menorca y Madrid para garantizar una tercera frecuencia diaria. También se ha acordado reclamar la cogestión de las infraestructuras aeroportuarias.

En virtud de la iniciativa menorquinista, la Cámara autonómica pide a Madrid que vigile el cumplimiento de la obligación de no solicitar la condición de residente hasta el final del proceso de compra.

El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha criticado lo que ha considerado la "complicidad" del Govern con el incremento de las tarifas. "No se han defendido los intereses de los ciudadanos como tocaba", ha lamentado.

Por parte del PP, la diputada Margalida Pocoví se ha mostrado en contra de las subidas, aunque ha recordado que el Ejecutivo autonómico no tiene competencias en la materia y ha reiterado su apuesta por el aumento del descuento de residente. El PP ha introducido una enmienda en este sentido.

Precisamente, sobre esta cuestión el diputado de MÉS per Mallorca Ferran Rosa ha lamentado que la existencia del descuento, que ha calificado como ineficiente, no esté garantizando la movilidad de los residentes en Baleares. "La solución no es incrementar una política ineficiente", ha argumentado.

El PSIB se ha abstenido en el punto sobre la asunción de los sobrecostes por parte de la Comunidad Autónoma, el diputado del PSIB Damià Borràs ha asegurado que sería una medida difícil de aplicar.

El diputado de Vox Sergio Rodríguez ha lamentado que la política aeroportuaria dependa del ministro Óscar Puente, "más pendiente de defender en X al sátrapa Pedro Sánchez que de hacer que los trenes funcionen".