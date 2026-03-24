El Parlament rechaza pedir al Govern que impulse políticas de apoyo a los clubes náuticos sin ánimo de lucro

PALMA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha rechazado dos puntos de una proposición no de ley (PNL) socialista para impulsar los clubes náuticos sin ánimo de lucro en Baleares.

La iniciativa se ha votado en el pleno de este martes tras el empate producido en comisión y ha recibido 28 votos en contra de PP y Vox y 25 a favor del resto de grupos.

En concreto, la PNL pedía al Govern que impulsara, en coordinación con el Gobierno, un mecanismo de regularización para dar seguridad jurídica a los clubes náuticos sin ánimo de lucro que desarrollen funciones formativas, sociales y ambientales esenciales.

También reclamaba políticas de apoyo público y reconocimiento institucional para los clubes náuticos sin ánimo de lucro que destinen al menos un 10 por ciento de sus ingresos a actividades deportivas, formativas o sociales.