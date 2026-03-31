El Parlament rechaza la política fiscal del Gobierno hacia los autónomos y pide medidas de apoyo

Archivo - Vista general durante un pleno del Parlament balear - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha aprobado una iniciativa del PP para manifestar su rechazo a la política fiscal del Gobierno hacia los autónomos.

El 'popular' Jordi López ha defendido la PNL, reivindicando que ser autónomo "no puede suponer vivir en una incertidumbre permanente". "Decimos basta a una política estatal que castiga al autónomo y exigir que se cumpla lo prometido", ha señalado.

La Cámara ha manifestado su rechazo a la política fiscal del Gobierno hacia los trabajadores autónomos, que en los últimos siete años se ha traducido en "una creciente carga impositiva, incertidumbre y falta de estabilidad normativa".

"Lejos de ofrecer seguridad y apoyo a quienes generan empleo y riqueza, el Gobierno mantiene a los autónomos sometidos a una presión fiscal desproporcionada que lastra la iniciativa emprendedora y el dinamismo económico local", sostiene la iniciativa.

Igualmente, reclaman al Gobierno que cumpla los compromisos adquiridos con los autónomos en 2023, impulsando de manera inmediata las reformas pendientes en materia de protección social, pluriactividad, conciliación y simplificación burocrática.

En esta línea, piden que se establezca un calendario claro de seguimiento y evaluación de dichas medidas, en diálogo con las principales organizaciones representativas del sector.

Asimismo, instan al Govern a mantener, reforzar y ampliar las políticas de apoyo a los trabajadores autónomos, especialmente el programa de 'cuota cero' y las líneas dirigidas a la reducción de cargas económicas, la consolidación empresarial, la digitalización, la formación y la simplificación administrativa.

Finalmente, la Cámara autonómica muestra su apoyo y reconocimiento a los autónomos, pequeños empresarios y emprendedores de las Islas, reafirmando su compromiso de impulsar medidas municipales de apoyo al autoempleo, la formación y la digitalización.

Este acuerdo se trasladará al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a las asociaciones nacionales de autónomos (ATA, UPTA y Uatae), a la Confederación de Empresarios de Menorca y a las asociaciones de comerciantes de Baleares.