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PALMA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Asuntos Sociales ha aprobado una proposición no de ley (PNL) que reclama al Gobierno de España que promueva urgentemente la prórroga excepcional de la prestación para el cuidado de menores menores afectados por cáncer o alguna otra enfermedad grave (CUME) más allá de los 26 años.

En concreto, ha pedido la prórroga en los casos en que la persona se encuentre en situación de discapacidad igual o superior al 65 por ciento o de gran dependencia, siempre que persista la convivencia con el progenitor o cuidador beneficiario y se mantengan el resto de requisitos.

Con esta iniciativa, defendida por la diputada 'popular' Carmen Cañellas, el Parlament ha instado al Gobierno a incorporar una adaptación de la situación protegida a la realidad asistencial actual, incluyendo la hospitalización domiciliaria, la atención ambulatoria especializada u otras modalidades.

También ha solicitado criterios comunes, públicos y homogéneos para el reconocimiento y la gestión de esta prestación de la Seguridad Social, para evitar diferencias "injustificadas" en el reconocimiento, mantenimiento o prórroga de la prestación.

Todas estas cuestiones han salido adelante con los votos favorables de PP y Vox y las abstenciones del PSIB, MÉS per Mallorca y Més per Menorca.

Por otro lado, con el apoyo de todos los grupos menos el PSIB, que se ha abstenido, la Comisión ha pedido al Ejecutivo central que establezca un procedimiento para revisar la situación de aquellas familias que hayan perdido la prestación exclusivamente por haber alcanzado el límite máximo de edad cuando continúen las necesidades de cuidados o dependencia.

Finalmente, por unanimidad, la Cámara ha solicitado garantizar la financiación necesaria para que cualquier ampliación o mejora de la prestación tenga apoyo presupuestario suficiente, así como mantener un diálogo permanente con las familias CUME, las asociaciones y los profesionales implicados.

REFUERZO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

La Comisión de Asuntos Sociales ha aprobado algunos puntos de otra PNL, en este caso defendida por el socialista Omar Lamin, sobre el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD).

Así, el Parlament ha instado al Govern a seguir incrementando la financiación y continuar reforzando el SAD, ampliando la cobertura territorial, las horas de atención y las plantillas profesionales, y seguir impulsando un modelo de atención centrado en la persona.

Igualmente, ha solicitado medidas para mejorar las condiciones sociolaborales y económicas de los trabajadores del SAD. Estos puntos se han aprobado con 12 votos a favor y dos abstenciones de Vox.

Por otra parte, la Cámara autonómica, con los votos favorables de la izquierda y la abstención del PP, ha pedido al Ejecutivo balear que elabore una estrategia integral de refuerzo y modernización del SAD, que incorpore la promoción de la autonomía personal, la coordinación sociosanitaria, la teleasistencia avanzada, el apoyo a las familias y la mejora de las condiciones laborales.

No obstante, dos puntos de la iniciativa han sido rechazados con los votos en contra de PP y Vox. En concreto, manifestaban la preocupación por el "grave incremento" de las listas de espera para acceder a este servicio durante este Govern, y pedían un plan de choque en un plazo de tres meses.