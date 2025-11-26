El Parlament reclama al Gobierno que retire el alquiler de turístico de embarcaciones particulares

Agente portuario en uno de los puertos de Baleares. - CONSELLERIA DEL MAR Y EL CICLO DEL AGUA

PALMA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlament, con los votos favorables del PP y Vox y la oposición de la izquierda, ha reclamado al Gobierno que retire la posibilidad de que las embarcaciones particulares, las de lista séptima, puedan destinarse al alquiler turístico.

Es uno de los puntos de una proposición no de ley (PNL) defendida este miércoles por el diputado 'popular' Sebastià Mesquida en la Comisión de Ordenación Territorial, Vivienda, Movilidad, Mar y Ciclo del Agua del Parlament y que ha salido adelante en su totalidad.

En concreto, la Cámara autonómica ha reclamado al Gobierno que retire la resolución del 17 de julio de 2025 de la Dirección General de Marina Mercante que regula las condiciones que deben cumplir las embarcaciones de recreo de uso privado para pasar a tener un uso comercial.

El texto defendido por el PP subraya que esta medida es necesaria para evitar las "consecuencias negativas" que esta normativa supone tanto para la seguridad como para la sostenibilidad del litoral de Baleares.

La iniciativa también ha instado al Ejecutivo central, esta vez con el apoyo unánime de los grupos, a continuar el proceso de diálogo con las administraciones y las entidades vinculadas a la gestión del litoral para evaluar la situación de cada territorio y calcular la densidad de la actividad náutica; y a adoptar las medidas necesarias para reforzar la seguridad, el control y la preservación del litoral.

EL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL LLEVANT

La comisión parlamentaria reunida este miércoles también ha debatido otra PNL, esta propuesta por la diputada de MÉS per Mallorca Marta Carrio, relativa al mantenimiento de la línea exprés del TIB que durante este pasado verano ha conectado la comarca del Llevant con Palma.

La iniciativa, no obstante, ha sido rechazada en su amplia mayoría con los votos en contra del PP, Vox y el diputado no adscrito Xisco Cardona.

El texto pretendía constatar que las necesidades de conexión entre Palma y el Llevant "no desaparecen en los meses de invierno", lamentar que para el Govern los derechos de los residentes a usar el transporte público estén "condicionados al número de turistas" y criticar que el Ejecutivo autonómico considere que los residentes de la comarca "son usuarios de segunda y no merecen el mismo confort ni la misma calidad de servicio que los turistas".

También buscaba lamentar la decisión del Govern de suprimir la citada línea, la 411E, durante los meses de invierno e instarle a mantenerla.

Solo ha recibido luz verde, por unanimidad, el punto que reclama al Govern a continuar trabajando en el diálogo y el consenso con los ayuntamientos del Llevant para mejorar el transporte público.