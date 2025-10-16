El Parlament reclama al Govern estrategias para promover la inserción laboral de las personas trans

Archivo - Miles de personas reclaman en Palma protección para los derechos de las personas trans. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlament reclamará al Govern que despliegue estrategias orientadas a la inserción laboral de las personas trans, de acuerdo con la normativa vigente.

Este uno de los puntos de la proposición no de ley (PNL) presentada por MÉS per Mallorca y que se ha aprobado este jueves en la Comisión de Turismo, Cultura, Deportes, Trabajo, Función Pública y Diálogo Social del Parlament.

En esta misma línea, solicita que se desarrollen iniciativas de concienciación entre el colectivo empresarial para sensibilizar de la "discriminación existente, tomar conciencia y participar en la eliminación de la transfobia".

El Parlament ha pedido analizar y evaluar que no se produzca ningún ataque de transfobia en el ámbito de la función pública, además de desarrollar o incluir en el plan general, formación y sensibilización de respecto de los derechos del colectivo LGTBIQ+.

Por otra parte, se ha planteado que el Govern vele, mediante el Consell LGTBI, para que las personas trans reciban apoyo y atención integral ante este tipo de discriminaciones y violencia. La iniciativa ha salido adelante con los votos a favor de todos los grupos parlamentarios a excepción de Vox, que ha votado en contra.

La encargada de defender la PNL ha sido la diputada Marta Carrió que ha subrayado que la discriminación laboral que sufren las personas del colectivo LGTBIQ+ es "una cuestión alarmante", especialmente en el caso de las personas trans, ya que a nivel estatal el 50% está en el paro y a nivel balear este dato se eleva hasta el 60%.

"La violencia verbal hacia estas personas no ha disminuido, sino que se ha incrementado en 21 puntos porcentuales entre el 2020 y 2023 hasta situarse en el 53%", ha advertido, algo que ha vinculado al "discurso discriminatorio de la ultra derecha".

Por eso considera que las administraciones públicas tienen que "asegurar la igualdad de oportunidades entre personas, independientemente de su identidad de género".

CAMPAÑAS DE TURISMO CULTURAL SOBRE FIESTAS Y TRADICIONES BALEARES

En la misma comisión se ha debatido otra PNL de Vox, defendida por la diputada María José Verdú y aprobada parcialmente, sobre las protección y promoción de las tradiciones y la cultura de Baleares.

Uno de los puntos que sí se ha aprobado --con el apoyo de PP y Vox--, es el que pide al Govern que diseñe y promocione campañas de turismo cultural que "pongan en valor las fiestas y tradiciones locales como elementos diferenciadores y de interés nacional e internacional".

También ha recibido luz verde --con el voto favorable de PP, Vox, MÉS per Mallorca y el Grupo Mixto-- el punto con el que el Parlament solicita al Govern que impulse la conservación del patrimonio cultural tangible e intangible, al incluir la restauración y protección de monumentos históricos, danzas, música, oficios tradicionales e indumentaria.

Asimismo, se reclamará al Govern que establezca líneas de apoyo económico estables para asociaciones y entidades que trabajan por la promoción y defensa de la cultura balear, así como para la organización de acontecimientos tradicionales. Aquí han votado a favor PP, Vox y MÉS per Mallorca.

Por otra parte, el Parlament exigirá al Govern que rechace cualquier forma de censura, eliminación o sustitución de elementos tradicionales en espacios públicos, instituciones o centros escolares por "motivos ideológicos o de corrección política". En este caso, los partidos que han votado a favor de este punto han sido PP y Vox.

El único punto de la PNL que ha quedado rechazado --con el único voto a favor de Vox-- es el que se pedía al Govern promover y proteger las tradiciones, fiestas y manifestaciones culturales propias de Baleares, como "pilares fundamentales de su identidad", al garantizar su continuidad, libre expresión y transmisión generacional y evitar "cualquier intento de desnaturalización o sustitución ideológica".