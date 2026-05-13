El Parlament reclama al Govern la redacción de un nuevo informe sobre el estado del medio ambiente

Archivo - Nieve en la Serra de Tramuntana, a 10 de marzo de 2023, en Sóller, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Parlament, con los votos a favor de todos los grupos políticos salvo Vox, ha reclamado al Govern la elaboración y publicación de un nuevo informe sobre el estado del medio ambiente en Baleares.

Es uno de los puntos de una proposición no de ley (PNL) defendida este miércoles por la diputada socialista Pilar Carbonero en la Comisión de Ordenación Territorial, Vivienda, Movilidad, Mar y Ciclo del Agua.

El Parlament ha instado al Ejecutivo a tener listo el informe antes de finalizar este 2026 y a garantizar que incorpore indicadores ambientales relativos a la calidad del aire y la emisión de gases de efecto invernadero; el estado y la gestión de los recursos hídricos; la conservación del suelo y la biodiversidad; el estado del litoral y los ecosistemas marinos; la producción y gestión de residuos; el consumo de energía y la transición energética; la presión humana, territorial y turística; y la vulnerabilidad y adaptación al cambio climático.

Además, ha pedido que este estudio se publique en formato "abierto y accesible" para que los ciudadanos puedan consultarlo, así como a desglosar los datos por islas.

Los diputados también han debatido una iniciativa del socialista Marc Pons relativa al puerto deportivo de Cala en Bosch (Menorca), pero ha sido rechazada con los votos en contra del PP y de Vox.

El texto, en líneas generales, trataba de instar al Govern a garantizar la gestión directa del puerto mediante la empresa pública PortsIB una vez finalice la concesión administrativa vigente.