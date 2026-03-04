El Parlament reclama incluir en la ley estatal la posibilidad de que las enfermeras puedan prescribir medicamentos

Archivo - Enfermera ajustando el monitor de presión arterial en paciente hospitalaria - TEMPURA/ ISTOCK - Archivo

PALMA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlament, con el apoyo de todos los grupos políticos salvo Vox, ha reclamado incluir en la ley estatal de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios la posibilidad de que las enfermeras puedan prescribir medicinas.

Es uno de los puntos de una proposición no de ley (PNL) que la diputada del PP Isabel Borràs ha defendido en la Comisión de Salud celebrada este miércoles.

La iniciativa insta al Govern a defender ante el Ejecutivo central y en el proceso parlamentario correspondiente la inclusión de la prescripción enfermera y a reconocer el papel de las enfermeras como prescriptores de medicamentos y productos sanitarios.

También a promover campañas de sensibilización sobre los beneficios de esta medida en términos de accesibilidad, seguridad clínica y sostenibilidad del sistema y a impulsar la colaboración con los colegios de enfermería para garantizar la implementación de este reconocimiento profesional.

CONTRATACIÓN DE PSICÓLOGOS CLÍNICOS

Los votos en contra del PP y Vox y las abstenciones de MÉS per Mallorca y el PSIB, por otra parte, han impedido que saliera adelante otra PNL, esta del diputado por Unidas Podemos, José María García, acerca de la contratación de psicólogos del plan estratégico de bienestar emocional y salud mental 2025-2030.

La iniciativa buscaba instar al Govern a cumplir con la ley y asegurarse de que los psicólogos contratados para ejercer en el sistema público de salud sean cuenten con la especialidad clínica.

También a que anulen la contratación de los profesionales sin dicha especialidad y a que inicie un proceso de selección de personal basado en los principios del mérito y la capacidad.