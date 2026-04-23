El Parlament reclama incrementar la cuantía de la Renta Social Garantizada hasta adecuarla con el IMV

Archivo - Vista general del Parlament Balear, durante la segunda jornada del Debate de Política General, a 8 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Parlament, con el voto favorable de todos los grupos menos Vox, ha instado al Govern a incrementar las cuantías de la Renta Social Garantizada (Resoga) para el ejercicio 2026 hasta adecuarlas al ingreso mínimo vital (IMV).

Es, en líneas generales, el contenido de una proposición no de ley (PNL) que el diputado socialista Omar Lamin ha defendido este jueves en la Comisión de Asuntos Sociales.

La iniciativa, que ha recibido el visto bueno del PP y de la izquierda, reclama al Ejecutivo autonómico que incremente las cuantías de la Resoga tomando como referencia la subida del 11,4% del IMV aprobada por el Gobierno con el objetivo de garantizar su suficiencia y eficacia.

La Cámara, además, ha pedido al Govern que garantice la financiación suficiente a esta herramienta para "reforzar su carácter estructural como herramienta para la cohesión social y lucha contra la pobreza".

PROGRAMA 'VIDA INDEPENDENT'

También ha sido aprobada --con los votos a favor del PP y de Vox y la abstención de la izquierda-- una PNL de la diputada 'popular' Maite Torrent relativa al despliegue del programa de acompañamiento 'Vida Independent' en Menorca.

La iniciativa insta a la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia que despliegue este programa de modo que se puedan beneficiar todas las personas de Menorca que lo necesiten, tal y como ya sucede en el resto de islas.