El Parlament reclama que se incrementen las cuantías de los fondos de la PAC destinados a Baleares por región insular

Archivo - Una vaca de una explotación ganadera. - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

PALMA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha aprobado este martes una iniciativa del PP para instar al Gobierno de España a que, conjuntamente con todas las CCAA, defienda ante las autoridades comunitarias el mantenimiento de la gestión de la Política Agraria Común (PAC) y el mantenimiento e incluso el incremento de la cuantía de los fondos de las ayudas destinadas al sector primario de las Islas, reconociendo su condición de región insular y ultraperiférica.

La proposición no de ley (PNL) solicita a la Comisión Europea y al Gobierno de España que tenga en cuenta las características específicas de las Islas a la hora de definir los criterios de asignación de los fondos al sector primario.

En virtud de la iniciativa, la Cámara insta al Govern y al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a establecer un frente común y coordinado de actuación ante las instituciones europeas con el objetivo de defender los intereses específicos del sector agrario balear en el marco de la futura PAC.

El diputado del PP Jacobo Varela ha defendido la iniciativa señalando que el sector primario de Baleares lleva décadas enfrentándose estructurales muy específicas derivadas de la condición insular.

La Política Agraria Común, ha afirmado, sigue siendo un instrumento esencial para la supervivencia de un sector que está atravesando un momento crítico con los costes disparados.

"No debemos poner en riesgo nuestra seguridad alimentaria y no podemos permitir que desaparezca un sector que forma parte de nuestra identidad como pueblo", ha concluido Varela.

La diputada del PSIB Malena Riudavets ha coincidido con el diagnóstico general de situar como estratégico el sector primario y respecto al hecho de la PAC es clave para el mantenimiento del sector.

Sin embargo, ha lamentado que el PP presente una iniciativa bienintencionada pero sin autocrítica y ha reivindicado que el Gobierno central defiende el mantenimiento y incluso el incremento de la financiación de la PAC. "No hay una batalla pendiente, es una batalla que ya se está dando", ha añadido.

El diputado de MÉS per Mallorca Ferran Rosa ha votado a favor de la iniciativa pero ha pedido al PP que trabajo donde toca, que es en las instituciones europeas. "Ustedes son los que están recortando los fondos a la agricultura", ha afirmado.

El portavoz adjunto de Vox, Sergio Rodríguez, también ha recordado que es el PP el que está al frente de las instituciones europeas. "Su política agraria es hipócrita, dicen una cosa aquí pero cuando llegan a Europa hacen completamente otra", ha indicado.

El diputado de Unidas Podemos, José María García, ha criticado los recortes de fondos de la PAC en favor de la inversión en armamento. García ha rechazado los "inaceptables" recortes de la PAC, que ponen en peligro la rentabilidad de miles de explotaciones familiares, el relevo generacional y la incorporación de personas jóvenes a este sector.