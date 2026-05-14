El Parlament reclama un plan para digitalizar el patrimonio de museos, archivos y bibliotecas

Archivo - El Museo Marítimo de Mallorca en una de sus instalaciones. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Turismo, Cultura, Deportes, Trabajo, Función Pública y Diálogo Social del Parlament ha aprobado una iniciativa del PSIB para reclamar un plan de digitalización del patrimonio cultural de los museos, archivos y bibliotecas de Baleares.

Se trata de una Proposición No de Ley (PNL), defendida por el socialista Àlex Pitaluga, que insta igualmente a los gobiernos central y autonómico a incrementar los recursos económicos y técnicos destinados a la digitalización, catalogación y conservación de los fondos documentales y museísticos, con especial atención a los materiales en riesgo de deterioro y a los equipamientos culturales con menor capacidad técnica y presupuestaria y a los fondos documentales de titularidad privada de especial interés cultural.

En esta línea, la iniciativa reclaman que se impulsen convocatorias públicas específicas de subvenciones destinadas a museos, archivos y entidades culturales y titulares de fondos documentales privados de interés patrimonial, para financiar proyectos de digitalización, catalogación y preservación de sus fondos.

Los grupos solicitan igualmente la creación de una plataforma digital unificada de acceso público que permita consultar los fondos digitalizados de museos y archivos.

RECORTES EN EL SOIB

Por otra parte, la Comisión ha rechazado otra iniciativa socialista en la que reclamaba la reversión de los recortes en los presupuestos del Servicio de Empleo de Baleares (SOIB) en los años 2024, 2025 y en los presupuestos prorrogados de 2026, ya que ha pasado de un presupuesto de 129 millones en 2023 a 115,2 en la prórroga

La PNL, defendida por el diputado del PSIB Llorenç Pou, pedía igualmente la reversión en los recortes de plantilla y la realización de un plan de choque para cubrir el global de más de 30 plazas dotadas y no cubiertas.