El Parlament reclama un plan de mejora de la movilidad en los aeropuertos con prioridad para el transporte público

Archivo - Autopista de acceso al aeropuerto de Palma. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha pedido al Gobierno de España y Aena que diseñen un plan de mejora de los accesos y la movilidad en los aeropuertos de Baleares, que priorice en el transporte público con horarios y frecuencias adaptados a los trabajadores.

Este es uno de los puntos de la proposición no de ley (PNL) que ha defendido la diputada del PP Salomé Cabrera en la Comisión de Turismo, Cultura, Deportes, Trabajo, Función Pública y Diálogo Social y que ha quedado aprobada en su totalidad.

En este punto también se pedía una ordenación "eficiente" de los espacios de aparcamiento existentes, para evitar que las actuaciones en materia de accesos y aparcamientos tengan como finalidad o consecuencia un incremento de la capacidad aeroportuaria.

Igualmente, se insta a impulsar la tramitación del proyecto de ley de cogestión aeroportuaria con el objetivo de garantizar que las decisiones que afectan los aeropuertos de Palma, Menorca e ibiza puedan adoptarse "con una participación real de las instituciones representativas del territorio".

La intención es que cualquier proyecto de remodelación, inversión, capacidad, reordenación de espacios, aparcamientos, modificación de accesos o establecimiento de nuevas tarifas sea "previamente analizado con las instituciones de Baleares y con los sectores económicos afectados".

Estos dos puntos han obtenido el voto a favor de casi todos los diputados presentes en la comisión, a excepción del representante de Vox.

Más consenso han logrado otros puntos aprobados por unanimidad, como el que pedía al Ejecutivo central y Aena que reconocieran la singularidad insular de Baleares y garantizaran que la gestión de los aeropuertos de Palma, Menorca y Eivissa tengan en cuenta las necesidades específicas de residentes, trabajadores, transportistas y empresas que utilizan diariamente estas infraestructuras. Por eso, se reclamaba que estuvieran recogidas en el DORA, con el "debido consenso y diálogo" con las instituciones y entidades de la comunidad autónoma.

Al mismo tiempo, se ha solicitado una revisión de la política tarifaria de aparcamientos y accesos aeroportuarios con el objetivo de "evitar costes desproporcionados" para trabajadores, residentes, transportistas y empresas que desarrollan su actividad de forma habitual a los aeropuertos de las islas.

Además, han reclamado que se establezcan mecanismos específicos de bonificación, tarifas reducidas o sistemas preferentes para trabajadores aeroportuarios, empresas de transporte de viajeros y otros sectores económicos con una actividad que dependa directamente de la operatividad de los aeropuertos.

El punto que menos apoyo ha logrado es el que tenía que ver con la petición, a Gobierno y Aena, para coordinar la política aeroportuaria con las estrategias impulsadas por las instituciones de Baleares en materia de sostenibilidad, contención turística, la reducción de la presión turística, calidad de vida de los residentes y competitividad económica. Aquí han votado a favor los diez diputados de PP y PSIB, en contra los dos de MÉS per Mallorca y el Grupo Mixto, mientras que Vox se ha abstenido.

CAMBIOS EN LAS AYUDAS A ENTIDADES CULTURALES SIN ÁNIMO DE LUCRO

Por otra parte, el Parlament ha aprobado parcialmente otra PNL, en este caso defendida por el diputado del PSIB Àlex Pitaluga, sobre la proyección exterior de las entidades culturales de Baleares.

En ella se solicita al Govern que sustituya, en las convocatorias dirigidas a entidades culturales sin ánimo de lucro, los sistemas de ayudas basados exclusivamente en el orden de entrada.

La propuesta es que se cambien por procedimientos con criterios objetivos de valoración, transparentes y publicados, que tengan en cuenta la calidad del proyecto, la trayectoria de la entidad, el impacto cultural, la contribución a la difusión de la cultura propia de cada isla y los sobrecostes de movilidad que asumen las entidades por el hecho insular.

También se ha aprobado que el Govern garantice que las entidades culturales sin ánimo de lucro no queden discriminadas respecto de otros agentes culturales por el hecho de participar en actividades gratuitas, intercambios culturales, actuaciones invitadas o proyectos de difusión no remunerados.

Al mismo tiempo, se ha exigido un refuerzo presupuestario de las líneas de apoyo a la movilidad y proyección exterior de las entidades culturales sin ánimo de lucro, especialmente las vinculadas al patrimonio cultural inmaterial, la música coral, la cultura popular y la difusión de la lengua y la cultura propias de Baleares. Todos estos puntos han obtenido el voto favorable de 12 diputados de la comisión y el voto contrario de Vox.

Por otra parte, ha habido dos puntos que han quedado empatados, por los seis votos a favor de PSIB, MÉS per Mallorca y el Grupo Mixto frente a los seis en contra del PP y la abstención de Vox, por lo que se tendrán que discutir en el Pleno del Parlament.

Estos hacen referencia a la revisión de las convocatorias de subvenciones del Institut d'Estudis Baleàrics relativas a la proyección exterior de la música y de las actividades culturales de Baleares, con el objetivo de que las asociaciones culturales sin ánimo de lucro puedan optar a ayudas para actividades de intercambio, difusión y proyección exterior aunque estas actividades no comporten el cobro de un caché u honorarios.

Tampoco se ha decidido si se instaba al Govern a incorporar, en las próximas convocatorias de proyección exterior de la música y de la cultura de Baleares, una previsión específica para actuaciones no remuneradas de alto interés cultural, social o patrimonial, siempre que se justifique adecuadamente la calidad del proyecto, su dimensión cultural, los gastos efectivamente realizados y el retorno para la cultura de Baleares.

Pitaluga ha señalado que las entidades culturales de Baleares hacen una aportación "esencial" en la vida cultural del territorio y que muchas desarrollan su actividad con "estructuras limitadas" y una "elevada implicación de las personas que forman parte".

"Los proyectos culturales de Baleares no pueden depender solo de la existencia de un caché. El valor de una actividad cultural también se tiene que medir por su contribución a la difusión de la lengua y la cultura propias, por la preservación del patrimonio musical e inmaterial, por el intercambio entre territorios, por la participación de la ciudadanía y por la capacidad de abrir nuevos espacios de relación cultural", ha defendido Pitaluga.