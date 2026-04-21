El Parlament reconoce la contribución de los migrantes en Baleares pero rechaza apoyar el proceso de regularización

Colas de personas frente a oficinas municipales de Palma durante el proceso de regularización extraordinario de migrantes. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha reconocido la contribución de las personas migrantes a la vida cultura, económica, social y comunitaria de Baleares pero ha rechazado apoyar el proceso de regularización extraordinario puesto en marcha la semana pasada.

La Cámara autonómica, con el apoyo del PP y de la izquierda, también se ha opuesto a cualquier tipo de discurso de odio o criminalización de la migración.

Son los dos únicos puntos de la proposición no de ley (PNL) que este martes ha defendido el diputado socialista Omar Lamin, que ha pretendido, sin éxito, que el pleno apoyara la regularización y reivindicara la medida como un "avance de derechos, justicia social y cohesión democrática".

Tampoco se han aprobado los puntos que buscaban poner en valor la iniciativa legislativa popular (ILP) que dio pie a la regularización como "expresión del mandato social" para garantizar los derechos de los migrantes e instar al Govern, los consells insulares y los ayuntamientos a trabajar colectivamente para aplicar la regularización.

La única enmienda que se había presentado al texto, firmada por MÉS per Mallorca, tampoco ha sido aceptada. Con ella buscaban reconocer la singularidad del colectivo saharaui y reivindicar medidas para garantizarles la residencia legal y el permiso de trabajo mientras dura el procedimiento de su solicitud de apatrida.

EL DEBATE

Lamin, en su defensa de la iniciativa, ha criticado la postura del PP, a quien le ha recordado su voto a favor cuando la ILP llegó hace dos años al Congreso de los Diputados.

"Dos años después, ¿qué ha cambiado? No ha cambiado la realidad, sino el cálculo electoral del PP de Prohens, que ha decidido situarse en el lado de la vergüenza política y boicotear el proceso solo para sacar rédito", ha señalado el socialista.

La diputada de MÉS per Mallorca Marta Carrió, por su parte, ha cargado contra los 'populares' por únicamente identificar como migrantes "a las personas de piel negra que han sobrevivido a un viaje en patera".

"¿De qué migración habla el PP exactamente? ¿De los que vienen a trabajar y a hacer funciones de sectores enteros o de quien viene con un alto poder adquisitivo y expulsa a la gente de sus barrios? Son muy duros con los vulnerables y muy discretos con quienes tienen poder económico, a quienes ponen la alfombra roja", ha señalado la ecosoberanista.

La diputada de Vox Patricia de las Heras, en cambio, ha acusado a la izquierda de "promover el discurso del odio contra los españoles y España, a la que llevan 40 años tratando de destruir". "Ahora pretenden sustituir a los españoles que no les gustan porque no les votan", ha sostenido.

El diputado por Sa Unió per Formentera, Llorenç Córdoba, se ha mostrado a favor de la regularización pero no de que se haga por la vía del decreto o sin la planificación necesaria.

La última en intervenir ha sido la diputada del PP Cristina Gil, quien también ha puesto en cuestión el modo en el que se ha puesto en marcha una medida "improvisada, sin control, sin consenso, de modo masivo, opaca y políticamente interesada".

"Votaremos a favor del reconocimiento de todas las personas que vienen a trabajar y respetar nuestras leyes, pero en contra de esta regularización", ha subrayado.