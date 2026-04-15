El Parlament respalda la posición del Gobierno de España en defensa de la paz y pide el alto el fuego en Gaza

Archivo - Una bandera palestina. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

PALMA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament ha respaldado este miércoles la posición del Gobierno de España en defensa de la paz y el reconocimiento del estado palestino.

Se trata de unos de los puntos de una iniciativa del PSIB que ha salido adelante gracias al voto favorable de MÉS per Mallorca y la abstención del PP.

La misma iniciativa, con el voto favorable del PP, condena el asesinato de población civil en Gaza y Cisjordania y pide a Israel un alto el fuego permanente.

La proposición no de ley (PNL) condena igualmente los actos terroristas de Hamás, incluidos los del 7 de octubre de 2023.

Por otra parte, la Comisión ha aprobado una iniciativa del PP que critica la falta de previsión con la que se están implantando los tribunales de instancia fruto de la ley de eficiencia en la justicia.