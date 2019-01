El Parlament toma en consideración la proposición de ley sobre la capitalidad de Ibiza

Publicado 15/01/2019 18:13:39 CET

IBIZA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprobado con 49 votos a favor y tres en contra tomar en consideración la Proposición de Ley sobre el estatuto especial de capitalidad de Ibiza presentada por PSIB y Podemos.

En la sesión, el diputado socialista Xicu Tarrés ha destacado que es un tema en el que ha trabajado "muchos años" y así, es una "cuestión de justicia que se tendría que haber abordado hace tiempo". Tarrés ha recordado que en el año 2000 ya solicitó esta capitalidad para Ibiza, que en la actualidad cuenta con 50.000 habitantes concentrados en siete kilómetros y da servicio a diario a unas 80.000 personas.

"No hay ninguna duda de que Vila cumple las condiciones" para que sea reconocida su capitalidad, ha insistido Tarrés, antes de añadir que Ibiza es "un municipio prestador de servicios", aunque a los otros se les compensa esta condición.

También ha recordado que Vila "aglutina todos los grandes servicios" que se prestan en la Isla. El diputado ha asegurado que los residentes no han elegido el modelo de isla deseado, pero "la realidad es la que es" y no se llega a dar servicio a toda la gente que el municipio recibe. Además, ha afirmado que la realidad de Ibiza y la de Menorca "son muy diferentes", pidiendo que no se comparen ambos territorios.

"Desde Ibiza se ha entendido que solicitar cinco millones es un punto de partida", ha dicho también Tarrés, asegurando que el municipio "nunca" se ha negado a peticiones formuladas por parte de instituciones como el Govern para construir infraestructuras como centros de salud.

Para defender la propuesta de capitalidad, el diputado se ha referido a deficiencias actuales en temas como seguridad o limpieza y así, que "Ibiza tenga esta ley es justicia política".

También desde Podemos han defendido esta capitalidad porque es de "justicia esta compensación", con una partida que "podría ser mejorable, aunque es considerable y realista", asegurando que "sólo se busca normalizar una situación".

El Grupo Popular ha solicitado que la Ley de Capitalidad incluya para Ibiza "al menos" siete millones de euros más un porcentaje del capítulo de inversiones reales del Consell y del Parlament.

La diputada María José Ribas ha criticado a formaciones como

Guanyem/Podemos en Vila y a sus socios de MÉS en la Cámara autonómica asegurando que resulta "vergonzoso" pedir la independencia a diario de Cataluña y quejarse permanentemente de "Madrid me mata" y, en cambio, apoyar en el Parlament "esta pantomima de capitalidad".

Desde el Grupo Mixto, Salvador Aguilera, ha confiado en que la Ley de Capitalidad de Ibiza no sea un "puf" como la de Palma, donde se esperaban mayores partidas para llevarla a cabo, ha dicho.