El Parlament tumba la proposición de ley de MÉS para crear una policía autonómica

PALMA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha tumbado la proposición de ley presentado por MÉS per Mallorca para crear una policía autonómica de Baleares, el 'Cos de Guaita'.

La toma en consideración de la proposición de ley ha recibido 24 votos favorables, de MÉS, el PSIB y el grupo Mixto, y 32 en contra, del PP y Vox.

De este modo, el texto legislativo defendido por el portavoz de los ecosoberanistas, Lluís Apesteguia, decae y no comenzará su tramitación parlamentaria.

Apesteguia ha defendido que la creación de una policía autonómica está contemplado en el Estatuto de Autonomía de Baleares y ha reivindicado que ayudaría a hacer frente a la carencia de efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional.

"No tenemos los agentes que nos merecemos como ciudadanos", ha expuesto el diputado de MÉS per Mallorca, quien ha señalado que la tasa actual es de un agente por cada 304 ciudadanos, casi la mitad que, por ejemplo, en La Rioja.

Aunque ha reconocido que la incorporación de más efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ha sido una reclamación que ha venido haciendo el PP, ha considerado que existe cierto consenso en todo el arco parlamentario.

En esa línea, Apesteguia ha defendido que la seguridad pública es una cuestión "profundamente de izquierdas", dado que "aquello que no es público es un privilegio". "Lo que no nos asegura el Estado no está garantizado para todos", ha subrayado.

La proposición de ley, tal y como ha sido redactada inicialmente, permitiría que los municipios de menos de 20.000 habitantes de Baleares que no cuentan con una policía local pudieran disponer de los efectivos policiales necesarios para garantizar la seguridad pública, ha apuntado el ecosoberanista.

También la posibilidad de que los ayuntamientos que así lo consideren puedan solicitar el traspaso de las competencias en seguridad pública al Govern y que se tenga en cuenta a los consells insulares en la gestión del 'Cos de Guaita'.

En cualquier caso, ha concluido Apesteguia, este cuerpo autonómico sería "complementario y no sustitutivo", algo que ha considerado que es lo más "razonable y responsable". "No viene a sustituir ni a la Guardia Civil ni a la Policía Nacional, sino a resolver las carencias que tenemos en este momento", ha señalado.

En líneas similares se ha expresado la diputada socialista Pilar Carbonero, quien ha defendido la necesidad de encontrar soluciones a la carencia de efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

No obstante, ha dicho que en el hipotético caso de que la proposición de ley pudiera proseguir su tramitación parlamentaria, presentarían las correspondientes enmiendas para tratar de mejorar el texto legislativo.

Por parte del grupo Mixto, el diputado de Més per Menorca Josep Castells y la diputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez, han defendido la necesidad de la medida y han dado su visto bueno a su toma en consideración.

"UNA MANIOBRA POLÍTICA"

La portavoz del grupo parlamentario de Vox, Manuela Cañadas, ha rechazado la proposición de ley y ha cargado contra ella al considerar que se trata de una "maniobra política e ideológica que no responde a ninguna necesidad real de los ciudadanos".

"Se pretende sentar las bases de una nueva estructura paralela al Estado. Nos quieren hacer creer que esta proposición busca reforzar la seguridad, pero en realizar busca reforzar su relato", ha reprochado.

El 'Cos de Guaita', ha sostenido Cañadas, nace del "capricho político de un partido", MÉS per Mallorca, "que lleva años obsesionado con construir un armazón institucional que permita desvincular Baleares" del resto del país.

Además, ha concluido, esta policía autonómica provocaría una "duplicidad de funciones" con la Policía Nacional y la Guardia Civil y no se conoce qué coste tendría su creación y mantenimiento.

DE ACUERDO EN EL DIAGNÓSTICO, PERO NO EN LA SOLUCIÓN

La diputada del PP Cristina Gil, que ha sido la última en intervenir, ha considerado que el diagnóstico realizado por Apesteguia es acertado, pero ha diferido en la idea de que este cuerpo autonómico sea la solución.

"Prácticamente suscribo todo lo que ha dicho. Coincidimos en el diagnóstico, pero no en la solución que plantean ustedes", ha dicho la 'popular'. "Nos proponen desvestir un santo para vestir otro", ha defendido.

Gil ha lamentado que Baleares se haya convertido en un "destino castigo" debido al alto coste de la vida y la escasa compensación que supone el actual plus de insularidad que perciben los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Más que la creación del 'Cos de Guaita', ha apuntado la diputada, a su grupo parlamentario le gustaría que el Gobierno central dotara a las Islas del "nivel óptimo" de plazas de agentes y les abonara unos complementos salariales que sean acordes a las necesidades a las que se enfrentan en el archipiélago.

Gil, además, ha defendido el compromiso del Govern de Marga Prohens con la seguridad, que se ha traducido en la creación de la Escuela Balear de Seguridad Pública, que permitirá poner en la calle a 300 policías locales cada año, y la mejora de las infraestructuras de los diferentes cuerpos.