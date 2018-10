El Parlament votará este martes la Proposición de Ley de la gratuidad de los aparcamientos de los hospitales públicos

Publicado 28/10/2018 15:08:40 CET

El Parlament debatirá y votará este martes a las 09.30 horas el dictamen de la Comisión de Salud de la Proposición de Ley (PL) que establece la gratuidad de las plazas de aparcamiento de los hospitales públicos de Baleares.

El objetivo de esta tramitación, promovida por Psoe, Podemos, MÉS y el Grupo Parlamentario Mixto, es la de alcanzar la igualdad en las condiciones de acceso a los servicios públicos hospitalarios para todos los ciudadanos de las Islas.

Sin embargo, si la PL entra en vigor, la gratuidad de las plazas de aparcamiento será efectiva a partir de la fecha en la que se haya llevado a cabo las actuaciones, en un término máximo de seis meses, según indican.

Asimismo, hay que recordar que la consellera de Salud, Patricia Gómez, defendió el pasado miércoles que el Govern ha trabajado desde 2015 en la gratuidad de los aparcamientos de Can Misses y Son Espases como "un objetivo de legislatura". Sostuvo que "no se han interrumpido nunca" pero que por la "complejidad" de este proceso no se ha podido "dar un plazo claro de ejecución".

Por otro lado, la diputada del Grupo Parlamentario Mixto, María Consuelo Huertas, preguntará a la presidenta del Govern, Francina Armengol, sobre las medidas tomadas por la institución para evitar que se produzcan incidentes, y mantener la calidad, en el transporte público de Baleares.

El portavoz del Grupo Parlamentario El PI, Jaume Font, preguntará a Armengol si establecerá las ayudas económicas y otras actuaciones extraordinarias tras las lluvias en Pollença y en el norte de Mallorca del pasado 12 de octubre.

Por su parte, el portavoz de Podemos Baleares en el Parlament, Alberto Jarabo, preguntará a la presidenta del Govern cuánto tiempo prevé la institución para aplicar el decreto de garantía de demora.

Finalmente, el presidente del PP, Biel Company, preguntará a Armengol si considera que las políticas aplicadas por su gobierno en materia de agricultura y ganadería son buenas para el sector.

OTRAS CUESTIONES

Otras cuestiones que deberán responder los consellers del Govern están relacionadas con las inundaciones en Pollença del pasado 12 de octubre, las deudas con los trabajadores de Can Misses por parte de la empresa Sehrs, invertir en la depuradora de Mahón-Es Castells o el nuevo proyecto del puerto de Sant Antoni de Portmany.

En la segunda parte del Pleno, el PP presentará una moción sobre las actuaciones en los centros educativos de Baleares, derivada del debate de interpelación anterior, presentada por el partido, en relación a las medidas de la aplicación de los objetos de desarrollo sostenible.

A continuación, la Cámara balear debatirá y votará la validación o derogación del Decreto ley 2/2018 por el que se establece las ayudas y otras medidas urgentes para reparar las pérdidas y daños producidos por las lluvias intensas y las inundaciones del pasado 9 de octubre en la comarca del Llevant de Mallorca.

También se votará un Proyecto de Ley relativo al servicio de las personas en el ámbito social de Baleares y otra Proposición de Ley que regula el procedimiento de autorización sanitaria de los centros, servicios y establecimientos sanitarios y su funcionamiento.