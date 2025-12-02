El paro baja en noviembre en Baleares un 3,44% interanual

Archivo - Un trabajador - FOMENT - Archivo

PALMA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 2.534 personas en noviembre en Baleares en relación al mes anterior (+9,15%) hasta los 30.219 desempleados, aunque a nivel interanual el paro bajó en la región un 3,44% (1.078 parados menos), según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (23.173 con un 2.564 más que en octubre), Construcción (3.204 con 106 menos), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (341 y 10 más) e Industria (1.278 y 70 parados más).

En cuanto a sexos, de los 27.685 desempleados registrados en noviembre, 16.972 fueron mujeres y 13.247, hombres.

En noviembre, el paro entre los jóvenes menores de 25 años se situó en 4.522 personas de los cuales 2.460 son hombres y 2.062 son mujeres.

En el undécimo mes del año, el paro entre los extranjeros se situó en 7.504 personas tras crecer un 24,80% respecto a octubre y un descenso del 0,33% en comparación con el año anterior.

CONTRATACIÓN

En noviembre se registraron 23.835 contratos en Baleares, un 2,45% menos que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 15.446 fueron contratos indefinidos, cifra un 0,65% superior a la de noviembre del año anterior y 8.389, contratos temporales (un 7,69% menos).