CCOO pide un tejido empresarial y Govern "a la altura" porque las rebajas del paro "están llegando al límite"

PALMA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha valorado las cifras del paro y afiliación a la Seguridad Social publicadas este jueves pero ha advertido que la mejora es "cada vez más discreta", lo que indicaría que Baleares "están llegando al límite" y reclaman un tejido empresarial y un Govern "a la altura" que "piense en el largo plazo y no en los rendimientos inmediatos".

Así ha reaccionado la organización sindical a las cifras de desempleo que ha dado a conocer el Ministerio de Trabajo y Economía Social, de las que han concluido que el gran reto de Baleares es "superar la estacionalidad", que "condiciona fuertemente la economía".

En un comunicado, CCOO ha argumentado que las cifras demuestran la estacionalidad del mercado de trabajo balear con reducciones importantes de afiliaciones y aumento de la desempleo respecto de los meses anteriores.

"Hay que destacar que la reducción interanual del número de personas paradas se debe principalmente a la reforma laboral, puesto que en temporada baja esta reducción está nutrida principalmente de personal fijo discontinuo que acaba la temporada y, por lo tanto, sobrevive con una prestación y no un salario", han remarcado.

En cuanto al aumento de afiliaciones a la Seguridad Social perciben también un "freno al crecimiento". Además, han subrayado que esta creación de puestos de trabajo "no es de calidad", puesto que los salarios "no permiten cubrir las necesidades básicas como son llenar la nevera o tener un techo donde vivir dignamente".

De este modo, han subrayado que "hace falta un cambio de modelo económico", algo que han apuntado que "no vendrá solo". Por eso han llamado a "romper con el turismo masivo" que, a su manera de ver, "solo trae precariedad y aumento de las desigualdades".

"Para ello, hace falta inversión y una estrategia de futuro responsable con la sociedad y con el medioambiente. Esto se tiene que hacer ahora que la economía del país y los beneficios empresariales lo permiten. Si no se aprovecha el momento, cuando la coyuntura cambie, los primeros que lo pagarán serán las personas trabajadoras", han sostenido.

Por estos motivos han alegado que hay que ocuparse de las necesidades de la clase trabajadora en lugar de "ser complacientes con las cifras", sobre todo cuando estas "esconden unas condiciones de vida indignas de una tierra rica y moderna como Baleares".