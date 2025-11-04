El paro baja en octubre en Baleares un 6,12% interanual

Archivo - Un camarero en el interior de un bar.- David Zorrakino - Europa Press - Archivo

PALMA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 1.631 personas en octubre en Baleares en relación al mes anterior (+6,26%) hasta los 27.685 desempleados , aunque a nivel interanual el paro bajó en la región un 6,12% (1.804 parados menos), según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (20.609), Construcción (3.310), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (331) e Industria (1.208).

En cuanto a sexos, de los 27.685 desempleados registrados en octubre, 15.539 fueron mujeres y 12.146, hombres.

En octubre, el paro entre los jóvenes menores de 25 años se situó en 3.825 personas de los cuales 2.149 son hombres y 1.679 son mujeres.

En el décimo mes del año, el paro entre los extranjeros se situó en 6.013 personas tras crecer un 18,58% respecto a septiembre y un descenso del 4,07% en comparación con el año anterior.

CONTRATACIÓN

En octubre se registraron 28.100 contratos en Baleares, un 3,24% más que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 17.002 fueron contratos indefinidos, cifra un 1,4% inferior a la de octubre del año anterior y 10.546, contratos temporales (un 6,16% menos).