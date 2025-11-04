Baleares pierde casi 35.000 afiliados a la Seguridad Social en octubre y se sitúa en 618.471 cotizantes

Archivo - Trabajador, Afiliado a la Seguridad Social.- MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL - Archivo

PALMA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Baleares ha registrado en el pasado mes de octubre 618.471 afiliados a la Seguridad Social, 34.936 menos que el mes anterior (-5,35%), según los datos hechos públicos este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En términos interanuales, la afiliación en la Comunidad Autónoma se ha incrementado en 15.073 trabajadores respecto a octubre de 2024, un 2,50% más.

En el conjunto del Estado, la Seguridad Social registró 21,8 millones de afiliados de media, con 141.926 más que en septiembre, el mejor mes de octubre de la serie histórica sin contar 2021.

En concreto, en Baleares el régimen general de la Seguridad Social cuenta con 509.384 cotizantes, de los cuales 7.983 están registrados como trabajadores del hogar y 2.543 como trabajadores agrarios. Además, hay 106.176 personas inscritas en el régimen de autónomos y 2.911 en el de trabajadores del mar.

Por otro lado, al cierre del mes de octubre había en el archipiélago balear 73 trabajadores en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). De ellos, 41 son mujeres y 32, hombres.