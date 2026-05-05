El paro en Baleares: menos de 25.000 desempleados en abril

Archivo - ISSE, servicio de electricistas 24 horas en Madrid. - SHUTTERSTOCK. - Archivo

PALMA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 1.972 personas en abril en Baleares en relación al mes anterior (-7,44%) y en 2.080 personas en relación al cuarto mes del año pasado (-7,81%) y se sitúa en los 24.546 parados, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En abril, los sectores con más parados son Servicios (17.797 con 1.665 menos que en abril), Construcción (2.954 con 113 menos), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (303 y 18 menos) e Industria (1.138 y 51 parados menos).

En cuanto a sexos, de los 24.546 desempleados registrados en abril, 14.024 son mujeres y 10.522, hombres. El paro entre los jóvenes menores de 25 años se situó en 2.640 personas de los cuales 1.497 son hombres y 1.143 son mujeres.

En el cuarto mes del año, el paro entre los extranjeros se situó en 5.089 personas tras bajar un 11,99% respecto a marzo y un 5,88% en comparación con el año anterior.

CONTRATACIÓN

En abril se registraron 43.725 contratos en Baleares, un 8,4% más que el año anterior. De todos ellos, 32.803 fueron contratos indefinidos (+2,38%) y 10.922, contratos temporales (un 31,64% más).