El paro sube en 86 personas en septiembre en Baleares, aunque se reduce un 6,82% interanual

Archivo - Una mujer con mascarilla pasa por una oficina de empleo. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

PALMA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 86 personas en septiembre en Baleares en relación al mes anterior (+0,33%) hasta los 26.054 desempleados, aunque a nivel interanual el paro bajó en las Islas un 6,82% (1.098 parados menos), según datos publicados este jueves por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Por sectores, el paro en Construcción, 91 menos, e Industria, 17 menos; y sube en Agricultura, 23 parados más; y Servicios, 147 más. Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (18.937), Construcción (3.415), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (329), e Industria (1.173).

En cuanto a sexos, de los 26.054 desempleados registrados en septiembre, 14.645 fueron mujeres y 11.409.

En septiembre se registraron 32.603 contratos en Baleares, un 3,3% más que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 20.329 fueron contratos indefinidos (+5,8%) y 12.274, contratos temporales (-0,45%).

En toda España, el total de personas desempleadas registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha disminuido en 4.846 personas en septiembre respecto al mes anterior. Es la primera vez que el paro desciende en este mes desde el año 2007 si exceptuamos el periodo de la pandemia.

En términos interanuales, el paro desciende en 153.620 personas (-6%) muy por encima, por ejemplo, de las tasas de crecimiento económico.