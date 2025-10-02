CCOO cree que los datos del paro en Baleares confirman la "incapacidad" del Govern para combatir la estacionalidad

Archivo - Imagen de un trabajador en un hotel. - MINISTERIO DE TRABAJO - Archivo

PALMA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

CCOO Baleares ha considerado que los datos del paro del mes de septiembre en el archipiélago confirman la "incapacidad" del Govern para adoptar medidas para combatir la estacionalidad y la precariedad laboral en un momento de crecientes desigualdades.

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 86 personas en septiembre en relación al mes anterior (+0,33%) hasta los 26.054 desempleados, aunque a nivel interanual el paro bajó en las Islas un 6,82% (1.098 parados menos), según datos publicados este jueves por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Baleares sumó el mes pasado 653.403 afiliados a la Seguridad Social, 13.533 menos que en agosto(-2,03%). En términos interanuales la afiliación se ha incrementado en 15.493 trabajadores (+2,43%), de acuerdo con las cifras del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La tendencia de estas cifras, ha señalado el sindicato en un comunicado, son "prácticamente idénticas a las del año pasado", con pequeñas mejoras "poco significativas" y que no se centran, como sí había pasado anteriormente, en los meses de temporada baja.

Para CCOO, los datos del Gobierno confirman que la evolución positiva registrada a lo largo de los últimos años ha venido impulsada por la reforma laboral y el crecimiento económico de España, y no por una transformación del modelo laboral de Baleares "basado en la estacionalidad y la precariedad".

La organización sindical ha reprochado al Govern su "inacción" a la hora de llevar a cabo "las reformas necesarias del modelo económico y laboral" del archipiélago. "No hace más que demostrar la indiferencia que tiene hacia los problemas de la clase trabajadora", ha sostenido.

El sindicato ha considerado necesario la convocatoria urgente de una Mesa de Diálogo Social en la que se inaugure la segunda fase del Pacto por la Sostenibilidad y en la que se pueda discutir medidas contra la masificación turística.

"Es inadmisible que se deje pasar el tiempo y no se empiece a hablar de las medidas que CCOO ha presentado para frenar los efectos de la turistificación, medidas que, en muchos casos, necesitarán de presupuesto", ha insistido.

Es por eso que la organización también ha pedido al conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, que acepte la condonación de la deuda propuesta por el Gobierno al considerar que permitirá a Baleares "tener más capacidad de afrontar los retos del futuro y alcanzar los objetivos fijados".

SOLIDARIDAD CON LA FLOTILLA

CCOO Baleares también ha aprovechado para trasladar su solidaridad con los miembros de la Global Sumud Flotilla que han sido "retenidos de forma ilegal" por parte de las fuerzas militares israelíes.

Asimismo, el sindicato ha expresado su "profundo rechazo al genocidio que se está perpetrando contra la población palestina" y ha pedido una intervención rápida de los gobiernos para frenar la "masacre".