El parque nacional de Cabrera cumple 35 años: consulta la programa de actividades gratuitas por el aniversario

Archivo - La isla de Cabrera. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Parque Nacional Marítimo-terrestre del Archipiélago de Cabrera, a través de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, ha organizado un programa especial de actividades para conmemorar el 35 aniversario de su declaración como Parque Nacional, el próximo 29 de abril.

El objetivo es dar a conocer los valores naturales, históricos y culturales de Cabrera y reforzar el compromiso de la ciudadanía con su conservación, según ha indicado en nota de prensa la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural.

Concretamente, las actividades se desarrollarán entre los días 24 y 29 de abril en el Centro de Visitantes de Cabrera, en la Colònia de Sant Jordi, así como en la propia isla de Cabrera.

La directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, ha destacado que Cabrera es un espacio natural único por su riqueza ecológica, paisajística e histórica, y que constituye uno de los ejemplos mejor conservados de ecosistemas insulares del Mediterráneo.

Además, ha explicado que el nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) permitirá reforzar la ordenación de los usos del parque y garantizar una mejor compatibilidad entre la conservación de sus valores naturales y las actividades que se desarrollan en él.

En el marco de esta conmemoración, el programa combina actividades que ya forman parte de la programación habitual del parque con nuevas propuestas impulsadas específicamente con motivo de la efeméride.

Entre ellas, destaca la charla 'Cabrera en perspectiva', que tendrá lugar el 24 de abril y que irá a cargo del exdirector del parque Jorge Moreno y que ofrecerá una visión retrospectiva sobre la trayectoria y evolución de este espacio protegido.

Esta actividad se enmarca en el ciclo de conferencias que se organiza habitualmente el tercer viernes de cada mes y que, en esta ocasión, se ha hecho coincidir con la conmemoración del aniversario.

También como novedad, el sábado 25 de abril se celebrará la feria ambiental en el Centro de Visitantes, en la Colònia de Sant Jordi, como espacio de encuentro con entidades vinculadas a la conservación y la divulgación ambiental.

Asimismo, el miércoles 29 de abril se llevará a cabo la plantación de una sabina en el Centro de Visitantes, con un ejemplar proporcionado por el Vivero Forestal de Menut y con la participación de usuarios del Centro Mater.

Esta actuación se enmarca en una iniciativa de ámbito estatal con motivo del centenario del nacimiento de Félix Rodríguez de la Fuente, que prevé la plantación de 100 árboles o arbustos en toda España. Posteriormente, los usuarios del centro también participarán en la siembra de otras especies autóctonas de Cabrera.

VISITAS GUIADAS

Al margen de estas actividades, que constituyen las principales novedades del programa conmemorativo, el parque ha preparado otras que se enmarcan en la programación habitual que se lleva a cabo cada año con motivo del aniversario.

Así, durante el fin de semana, el Centro de Visitantes acogerá diversas actividades abiertas al público, como visitas guiadas para conocer los espacios expositivos y los proyectos de conservación y la entrega de premios del concurso escolar 'Estima Cabrera: 3, 2, 1 Acció!'.

La programación también incluye actividades de carácter familiar y educativo, como un taller de tintes naturales y una propuesta de teatro infantil, con el objetivo de acercar los valores del Parque a los más pequeños.

ACTIVIDADES EN LA ISLA DE CABRERA

Paralelamente, en la propia isla de Cabrera se llevarán a cabo diferentes actividades, como un taller de arqueología centrado en la cocina histórica de la isla y el itinerario guiado 'Sol post a Cabrera', que permitirá disfrutar de uno de los momentos más singulares del paisaje del parque.

Otro de los actos destacados será la inauguración del nuevo itinerario guiado 'Ses Vinyes', dedicado a la interpretación del pasado agrícola y etnobotánico de la isla.

El programa se completará con una jornada de voluntariado ambiental, como también con otras acciones de sensibilización vinculadas a la conservación del Parque. Todas las actividades son gratuitas, pero es necesario inscribirse previamente.