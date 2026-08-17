El parque natural de s'Albufera de Mallorca cerrará unos días para realizar obras en caminos y observatorios

Parque natural de s'Albufera de Mallorca. - CAIB

PALMA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El parque natural de s'Albufera de Mallorca permanecerá cerrado al público del 19 al 24 de agosto, ambos incluidos, para llevar a cabo diversas obras de mejora en los caminos y en los observatorios.

El objetivo de la medida es garantizar la seguridad de los visitantes y facilitar el desarrollo de las actuaciones, ha indicado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural en un comunicado.

El Govern ha pedido disculpas por las molestias que pueda ocasionar este cierre temporal y ha agradecido la comprensión de los usuarios.