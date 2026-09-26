La participación en programas educativos para prevenir el abandono escolar aumenta un 31% en cuatro cursos

Un aula de un centro educativo de Baleares. - CAIB

PALMA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El número estudiantes que participan en programas para prevenir el abandono escolar temprano ha pasado de 268 en el curso 2022-2023 a 351 en el 2025-2026, una evolución que representa un incremento del 31 por ciento en cuatro cursos.

Se tata de los programas de escolarización compartida (PEC), como Programa de Intervención Socioeducativa (PISE) y Alternativas a la Formación Reglada (Alter), unas iniciativas destinadas a dar respuesta a las necesidades educativas de alumnos que presentan dificultades de adaptación al entorno escolar ordinario, según ha informado la Conselleria de Educación y Universidades.

Los programas PISE y Alter ofrecen una alternativa educativa complementaria a la escolarización ordinaria para alumnos de Educación Secundaria Obligatoria que acumulan dificultades académicas, problemas de asistencia o falta de motivación por los estudios.

Mediante una metodología más práctica y personalizada, los participantes combinan la formación académica con actividades prelaborales y formativas que les permiten desarrollar habilidades personales, sociales y profesionales y mantener el vínculo con el sistema educativo.

Estos programas están especialmente dirigidos a estudiantes que necesitan un itinerario educativo diferente para avanzar en su formación y evitar situaciones de fracaso escolar. El objetivo es favorecer su permanencia en el sistema educativo, mejorar sus expectativas de futuro y facilitar su transición hacia estudios postobligatorios o al mundo laboral con mayores garantías de éxito.

La Conselleria ha firmado convenios de colaboración con un total de 32 ayuntamientos de Baleares, que son los encargados de ofrecer y desarrollar el servicio en sus respectivos municipios.

El incremento sostenido de participantes durante los últimos cursos reflejaría la "confianza" de los centros educativos, las familias y las administraciones locales en una fórmula que "contribuye a garantizar la equidad educativa y a ofrecer nuevas oportunidades a los jóvenes que necesitan un apoyo específico para continuar su proceso formativo".

"El aumento de alumnos en estos programas refleja su consolidación y la importancia de contar con herramientas capaces de responder a los retos educativos, adaptar la educación a las necesidades de todos y luchar contra el abandono escolar, uno de los grandes compromisos de la Conselleria de Educación y Universidades", han recalcado.