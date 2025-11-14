Los pasajeros internacionales crecen en octubre un 4,4% en el aeropuerto de Menorca

MENORCA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Menorca cerró octubre con 199.280 pasajeros que viajaron en rutas internacionales, lo que supone un aumento del 4,4 por ciento respecto al mismo mes de 2024, según han indicado este viernes desde Aena.

En total, el aeródromo registró en octubre 358.328 pasajeros, lo que supone un 1,6 por ciento más que en el mismo periodo del año pasado. Por su parte, 158.199 pasajeros viajaron en conexiones nacionales, lo que representa un descenso del 2,2 por ciento

Asimismo, Aena ha subrayado que durante el pasado mes, el aeropuerto menorquín llevó a cabo un total de 3.391 movimientos, un 2,2 por ciento más que en octubre del año pasado.

Entre enero y octubre, 3,99 millones de pasajeros entraron y/o salieron de la infraestructura aeroportuaria, lo que supone un crecimiento del 0,9 por ciento con respecto al mismo periodo de 2024. El aeropuerto de Menorca gestionó en estos meses 34.594 vuelos, un 1,5 por ciento más.