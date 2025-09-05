Pasan a disposición judicial 12 detenidos en la operación contra la trama de blanqueo y narcotráfico en Mallorca

Operación de la Policía Nacional y la Guardia Civil contra la trama de blanqueo y narcotráfico - POLICÍA NACIONAL

PALMA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 12 personas que fueron detenidas el pasado miércoles en la cuarta fase de la operación contra la trama de blanqueo y narcotráfico desarrollada en Mallorca han pasado este viernes a disposición judicial.

Así, finalmente pasarán ante el juez una docena de personas de las 15 que fueron detenidas esta semana ya que tres han quedado en libertad con cargos.

Fue a lo largo de todo el miércoles cuando decenas de agentes se desplegaron por el centro de Palma, los barrios de Camp Redó, Rafal, La Soledad, Verge de Lluc y en los municipios de Manacor y Llucmajor en la que fue la cuarta fase de la bautizada como operación 'Enroque Bal, Manso y Primo'.

Mientras poco después del mediodía eran 10 los sospechosos arrestados, a lo largo del día fueron detenidas cinco personas más que estarían vinculadas a la venta y distribución de sustancias estupefacientes, confirmaron a Europa Press fuentes próximas a la investigación.

También se llevaron a cabo al menos 16 registros en los que se intervinieron diferentes sustancias estupefacientes, dinero y útiles para el trafico de drogas.

La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 7 de Palma, permanece bajo secreto de sumario.

CUARTA FASE

Se trata de la cuarta fase de la operación que comenzó el pasado 11 de agosto y en la que fueron detenidos, entre otros, el supuesto cabecilla de la banda y líder de los United Tribuns, Stefan Milojevic, y el inspector de la Policía Nacional Faustino Nogales.

Durante toda la investigación han sido arrestadas al menos 49 personas supuestamente relacionadas con la trama, entre las que también se encuentra el abogado Gonzalo Márquez. Parte de ellos han ingreso en prisión provisional.

La macrocausa investiga unos hechos que podrían ser constitutivos de delitos de blanqueo de capitales, contra la salud pública, pertenencia a grupo criminal, tenencia ilícita de armas y cohecho.