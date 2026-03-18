Una de las pateras desaparecidas al sur de Mallorca llevaba 21 personas a bordo, cuatro de ellas mujeres

Archivo - Una patera localizada en la costa de Mallorca. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una de las pateras desaparecidas al sur de Mallorca llevaba 21 personas migrantes a bordo, de las cuales cuatro eran mujeres.

Es la información de la que dispone la ONG Caminando Fronteras, que ha sido alertada de la desaparición de esta embarcación por las familias de las potenciales víctimas.

Según han trasladado desde la entidad humanitaria a Europa Press, la patera, con 21 migrantes a bordo, cuatro de ellos mujeres, partió de las costas de Argelia rumbo a Baleares el pasado 10 de marzo.

Es decir, estas personas, todas ellas originarias de países del Sahel y de África occidental, llevarían unos ocho días de travesía, mucho más de lo que habitualmente se tarda en realizar el trayecto.

Según pudo saber Europa Press, Salvamento Marítimo lleva desde el lunes tratando de localizar esta patera y otra, de la que no se dispone de más información, en un área indeterminada del sur de Mallorca.

Las embarcaciones partieron de las costas argelinas los días 10 y 12 de marzo y fue una ONG la que dio la voz de alarma al no tener noticias sobre su paradero.