El patio de La Misericòrdia acoge un espectáculo con proyecciones sobre la rondalla de'n Joanet de sa Gerra

Espectáculo de 'videomapping' proyectado sobre la fachada del patio de La Misericòrdia. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha organizado, por segundo año consecutivo, un espectáculo de 'videomapping' dentro del programa de actos culturales de la Diada de Mallorca, en que se ha hecho una dramatización de la rondalla de'n Joanet de sa Gerra con proyecciones.

La proyección de este año, titulada 'Això era i no era', ha rendido homenaje a las rondalles mallorquines, reconocidas como Bien de Interés Cultural Inmaterial este 2025 por su valor como patrimonio oral de la isla, según ha explicado el Consell de Mallorca en un comunicado.

Tras el éxito de la primera edición, dedicada a la figura histórica del rey Jaume I, el montaje audiovisual ha vuelto a transformar la fachada del patio d'Homes del Centre Cultural de La Misericòrdia en un "escenario mágico". Esta nueva propuesta ha combinado la tecnología de proyección con la fuerza simbólica de la narrativa popular.

La rondalla elegida invita a reflexionar sobre la ambición humana, la humildad y las consecuencias de querer más de lo que nos corresponde.

El espectáculo se ha celebrado en cuatro sesiones en el patio d'Homes de La Misericòrdia, a las 21.00 horas, 21.30 horas, 22.00 horas y 22.30 horas, y ha sido "todo un éxito".

Los asistentes han podido disfrutar de una puesta en escena "fascinante" de la leyenda mallorquina, con una narración y unas ilustraciones de gran impacto visual proyectadas sobre la fachada del centro cultural, que han contribuido a crear "una atmósfera mágica y memorable".

La vicepresidenta y consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha destacado el valor de este tipo de espectáculos, que conectan la tradición cultural de Mallorca con el presente. "Este montaje es una manifestación viva del patrimonio inmaterial y una herramienta fantástica para transmitir a las nuevas generaciones el legado cultural de la isla", ha sostenido.

Roca también ha señalado que la recuperación y difusión de las rondallas contribuye a reforzar el vínculo con las raíces culturales mallorquinas, puesto que ha sido "emocionante" ver cómo el público, tanto niños como adultos, han disfrutado con la historia de'n Joanet de sa Gerra.

"Con esta propuesta, que combina la sabiduría popular con lenguajes escénicos contemporáneos, se mantiene viva la tradición oral y se preserva el patrimonio cultural de las 'rondalles mallorquines', declaradas Bien de Interés Cultural", ha alegado.

La historia narra cómo en Joanet, que vive con su familia dentro de un jarrón, encuentra una habichuela mágica que lo lleva hasta el cielo, donde puede formular deseos.

Lo que empieza como una simple petición para mejorar su vida se transforma en una sucesión de deseos cada vez más desmesurados una casa, un palacio, ser alcalde o ser rey hasta que, instado por su esposa, llega a pedir ser Dios.

Su ambición, sin embargo, tiene consecuencias. Finalmente, regresa a su vida anterior y comprende que la sabiduría consiste a menudo en saber conformarse.