El Patronato Municipal de la Vivienda se integra de forma definitiva en el Ayuntamiento de Palma

Archivo - Vista general de un pleno del Ayuntamiento de Palma. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado de forma definitiva la disolución del Patronato Municipal de la Vivienda y de Rehabilitación Integral de Barrios, que gestiona cerca de 400 inmuebles de titularidad pública, y su integración en la estructura del Consistorio.

La medida, que ya fue aprobada de forma inicial el pasado mes de diciembre, ha vuelto a salir adelante con los votos favorables del PP y de Vox y el rechazo de la izquierda.

El regidor de Urbanismo, Vivienda y Proyectos Estratégicos, Óscar Fidalgo, ha subrayado que el compromiso del equipo de gobierno es adoptar medidas en materia de vivienda que puedan mantenerse a lo largo de los años y las legislaturas.

En esa línea, ha considerado que la integración del Patronato Municipal de la Vivienda en la estructura de Cort supondrá una mejora "de la eficacia y la eficiencia" de la gestión de la vivienda pública.

Aunque ha admitido que ha sido un proceso "arduo y no exento de dificultades", el regidor ha considerado que se ha hecho de forma correcta y respetando a los trabajadores del organismo.

Una postura que ha compartido el portavoz de Vox, Fulgencio Coll, pero a la que se han opuesto todos los representantes de los partidos de la oposición, que han ahondado en el malestar de los trabajadores.

"Han maltratado a los trabajadores públicos del Patronato de la Vivienda. Son un gobierno que maltrata a los trabajadores, que desde el inicio del proceso han sufrido un constante maltrato", ha dicho la líder de MÉS per Palma, Neus Truyol.

El regidor del PSOE de Palma Pepe Martínez, por su parte, ha recuperado algunas de las quejas manifestadas por los sindicatos como las dudas acerca de la reconversión de sus puestos, la necesidad de crear una mesa de diálogo conjunta o el "agravio comparativo" que han padecido respecto a otros procesos similares.

USOS RECREATIVOS Y ZONAS DE OCIO

Por otro lado, el pleno del Ayuntamiento de Palma también ha aprobado, aunque de forma inicial, la modificación del plan general de ordenación urbana (PGOU) de la ciudad para implantar usos recreativos y así ampliar la oferta de ocio.

Según explicó Fidalgo en su día, se trata de una modificación puntual del planeamiento urbanístico para recuperar el uso recreativo de los sistemas generales públicos del municipio.

El regidor ya habló entonces de la necesidad de corregir un "vacío" del planeamiento, que en su momento "eliminó" la posibilidad de implantar usos recreativos en los sistemas generales, a diferencia del PGOU de 1998, que sí los contemplaba.

Por tanto, defendió, con la modificación propuesta se ajustará la normativa urbanística para recuperar este uso en los sistemas generales y se permitirá una mayor oferta de ocio "pública, diversificada y accesible para toda la ciudadanía".

"Esta modificación puntual es necesaria para poder recuperar el uso recreativo en los sistemas generales públicos del municipio, lo que posibilita, por ejemplo, la implantación del Jardín Botánico de Palma", explicó.

Estos sistemas generales permitirán tener funciones socioculturales, docentes, sanitarios, deportivos, administrativo, institucional, alojamiento dotacional, mercados municipales, equipamientos de economía social o recreativo, entre otros.