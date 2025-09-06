Pau Roig, reelegido al frente de las Juventudes Socialistas de Palma

PALMA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Pau Roig ha sido reelegido como secretario general de las Juventudes Sociales de Palma en un acto celebrado la mañana de este sábado en la sede del PSIB.

Los jóvenes socialistas, ha informado el PSOE de Palma en un comunicado, han renovado una comisión ejecutiva que pasa a estar presidida por Elisabet Bujosa e integrada por Álvaro Bonet, Camila Durán, Yassin Hallouzi y Maribel Giménez.

"Tenemos que trabajar para tener una ciudad para todos, cuidadora, amable, porque lo que pasa en la ciudad nos condiciona el día a día como jóvenes", ha apuntado Roig.

El secretario general de las Juventudes Socialistas palmesanas, en esa línea, ha propuesto recuperar proyectos como el tranvía, ampliar el servicio de BiciPalma y reforzar el tejido vecinal para hacer de Palma una ciudad "abierta y plural".

"Si como joven no me puedo emancipar, no puedo dar el paso de participar en mi barrio. El sistema implantado por el PP y Vox es fallido. El derecho a elegir donde vivir nos debe empujar a seguir luchando", ha subrayado.

El secretario general de la Agrupación Socialista de Palma, Iago Negueruela, ha asistido al acto y ha afirmado que la ciudad debe marcar las políticas que determinen el futuro de Mallorca.

"En Palma será necesario ser más valientes, arriesgar más y, en materia de vivienda, tenemos un trabajo compartido y que las ideas de las Juventudes Socialistas sean reivindicaciones. La vivienda es el eje fundamental de nuestras propuestas en 2027", ha asegurado el también diputado en el Parlament.

Negueruela ha insistido en la necesidad de limitar los precios de la vivienda para que esta sea un derecho garantizado. "Nos toca trabajar para que sea una garantía. La gente debe tener esperanza, no solo hablar de números. Generar ilusión que con nosotros cambiaran las cosas y que no expulsaremos a los jóvenes de esta ciudad", ha señalado.

Además, ha apostado por articular un "discurso humanista" y ha criticado que "desde las instituciones y la universidad pública se hable con eufemismos de las guerras":

"Nosotros denunciamos un genocidio: expulsar a la gente de su territorio. Se tiene que ver a los jóvenes protestar, tenemos que estar con los jóvenes que buscan un mundo mejor.

La secretaria general de las Juventudes Socialistas de Baleares, Ana Muela, ha destacado el papel "referente" que los jóvenes de Palma tienen en la defensa de los colectivos vulnerables y les ha pedido "recuperar las plazas y las calles".

"No hay que responsabilizar a los jóvenes de lo que ocurre ni de la deriva fascista: es responsabilidad de todos. La vulnerabilidad afecta a todo el mundo. Se intentan buscar enemigos como los migrantes, las mujeres o el colectivo LGTBI", ha zanjado.