Paula González, José Miguel Ortiz y Alexia Margaret Wakefield vencen en la semifinal del Art Jove de solistas de Menorca

Concursantes y jurado de la semifinal del concurso Art Jove 2025 de solistas de Ciutadella. - CONSELLERIA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTES

PALMA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los saxofonistas Paula González y José Miguel Ortiz y la percusionista Alexia Margaret Wakefield han sido los ganadores de la semifinal del certamen de jóvenes intérpretes, en la modalidad de solistas, del programa cultural Art Jove 2025.

En la semifinal, celebrada este fin de semana en el Teatre des Born de Ciutadella y i que contó con la asistencia del director del IbJove, Tomàs Amer, actuaron 12 músicos con un repertorio elegido libremente y el acto fue presentado por el actor de Ciutadella Josep Mercadal.

En una nota de prensa, la Conselleria de Familias, Asuntos Sociales y Atención a la Dependencia ha explicado que la final del concurso tendrá lugar el 18 de octubre en el Auditorium de Sa Màniga de Cala Millor (Sant Llorenç des Cardassar). González, Ortiz y Wakefield competirán por el primer premio, dotado con 1.500 euros en metálico y 2.000 euros para sufragar los gastos del artista para participar en el certamen Art Pertot 2026. El jurado decidirá cómo se distribuirán los 1.500 euro restantes.

El jurado estaba presidido por el compositor Joan Valent y formado por Marcel·lí Minaya --clarinetista y director del Conservatorio profesional de Música y Danza Antoni Torrandell de Inca--; Antoni Jesús Carrillos --clarinetista y director del Conservatorio de Menorca--; Andreu Cardona --director de la Escuela Municipal de Música y Artes escénicas de Ciutadella--; y Marc Laliga --pianista y ganador del certamen de Música para Jóvenes Intérpretes en la Modalidad Solistas Art Jove 2023--.

La saxofonista residente en Palma Paula González (Barcelona, 2001) se formó en el Conservatorio Municipal de Música de Barcelona, donde recibió el Premio Extraordinario de las Enseñanzas Artísticas Profesionales de Cataluña (2021).

Completó el Grado Superior en Interpretación en el Conservatorio Superior de Música de Baleares bajo la tutela de Xabier Casal, al obtener Matrícula de Honor en saxofón y el Trabajo de fin de Grado.

Actualmente, cursa el Máster de Interpretación en la Hochschule für Musik Hanns Eisler de Berlín con Xavier Larsson. Ha actuado en escenarios como L'Auditori de Barcelona, el Teatre Principal de Palma y, como solista, en el Castell de Bellver. Ha sido reconocida con diversos premios nacionales e internacionales y en la semifinal interpretó, acompañada al piano por Neus Estarellas, el primer movimiento de la Sonata de William Albright y el Aria de Eugène Bozza.

José Miguel Ortiz Solivelles inició sus estudios musicales de saxofón y, posteriormente, cursó el grado profesional de saxofón y de percusión en el Conservatorio Profesional de Música de Altea (Alicante).

Ha cursado el grado superior de interpretación de saxofón en el Conservatorio Superior de Música de Baleares con la profesora Beatriz Tirado y, actualmente, el último año de máster de saxofón en el Koninklijk Conservatorium de Bruselas con el reconocido saxofonista Simon Diricq. Paralelamente, compagina sus estudios musicales con el grado en Educación Primaria en la Universidad Internacional de Valencia. Ortiz eligió la pieza Mi Bailaora, de David Salleras, para la semifinal.

Alexia Margaret Wakefield (Palma, 2007) ha realizado estudios elementales de música en el Ceipieem Son Serra y profesionales en el Conservatorio Profesional de Música y Danza de Mallorca. A partir de septiembre estudiará en el Conservatorio Superior de Música de Baleares las especialidades de interpretación clásica de percusión y pedagogía. En la semifinal interpretó Dualités, de Aiko Miyamoto.