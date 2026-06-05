Peligrosa persecución policial en Palma: buscan a un conductor que huyó hacia Marratxí tras arrollar a un motorista

Buscan a un conductor fugado tras arrollar a un motorista y chocar contra varios coches en Palma. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha hecho un llamamiento de colaboración a la ciudadanía para dar con un conductor que tras una peligrosa persecución tras arrollar a un motorista y chocar contra varios vehículos, huyó hacia Marratxí.

Según ha informado el cuerpo en nota de prensa, los agentes intervinieron este jueves, a las 17.45 horas, tras recibir el aviso de un motorista que había sido derribado por un turismo en la calle Aragón.

El conductor del vehículo circulaba de forma temeraria y huyó tras el impacto. Una patrulla del Equipo Comunitario de Proximidad (EPOC) que se encontraba en las inmediaciones acudió para asistir a la víctima.

Mientras los agentes realizaban las primeras gestiones, localizaron al turismo implicado circulando a gran velocidad, en dirección contraria y subiéndose a la acera durante unos 200 metros.

Los efectivos policiales iniciaron una persecución y durante la huida, el individuo circuló en sentido contrario y colisionó contra varios turismos que estaban detenidos en un semáforo, lo que obligó a otros conductores a apartarse de forma brusca para evitar el impacto.

En un instante de la persecución, el vehículo perseguido quedó encajonado entre otros dos turismos y quedó detenido por un instante, lo que permitió a los agentes ver el rostro del autor con claridad.

De repente, el conductor aceleró para abrirse paso a la fuerza y desplazar a los vehículos que le cerraban el paso, de nuevo a gran velocidad en dirección al término municipal de Marratxí.

Ante el riesgo creciente para terceros y la posibilidad de causar consecuencias de mayor gravedad, la dirección policial ordenó la finalización del seguimiento y dio aviso a la policía local del municipio vecino.

La investigación permanece abierta. La Policía Local de Palma hace un llamamiento a todos los ciudadanos que se vieron implicados en este suceso, ya fuera en ruta o con sus vehículos estacionados y dañados, para que acudan a las dependencias policiales a presentar la correspondiente denuncia.