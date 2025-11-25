La pensión media en Baleares sube un 4,53% en noviembre y se sitúa en los 1.229,33 euros mensuales

Archivo - Varias personas hacen turismo en una calle de Palma. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA/MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La pensión media en Baleares se ha situado en los 1.229,33 euros mensuales en noviembre de 2025, lo que supone un aumento del 4,53% en comparación con el mismo mes del año anterior.

Así se desprende del último informe sobre pensiones contributivas de la Seguridad Social del mes de noviembre, elaborado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En Baleares, a 1 de noviembre de 2025, hay registradas un total de 214.404 pensiones, cifra que representa un 2,05% más de pensionistas que en 2024. La mayor parte de estas prestaciones son por jubilación, que llegan a 143.541 personas con una pensión media de 1.378,07 euros.

El siguiente concepto por el que más pensiones se reparten es el de viudedad, con 45.764, con una pensión media de 846,85 euros, seguido de las prestaciones por incapacidad permanente, 18.798 personas con una pensión media de 1.148,56 euros.

Del total de estas pensiones de Baleares, 32.734 pensionistas perciben un complemento a mínimos. Entre el colectivo de las mujeres pensionistas representa un 19,8% de ellas y un 9,8% de los hombres. Además, hay 24.386 pensionistas que tienen algún complemento por brecha de género, con un importe medio de 74 euros.