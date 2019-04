Pere Joan Pons: "Votamos entre un proyecto de progreso frente a uno de involución"

Actualizado 19/04/2019 12:09:52 CET

Asegura que movimientos como el de Vox tienen "un lanzallamas" para "iniciar fuegos" a los que luego "no ponen soluciones" "Dentro de la Constitución, se puede hablar de todo, fuera, de nada"

El número uno de la lista del PSIB al Congreso por Baleares, Pere Joan Pons, ha señalado que las elecciones generales del 28 de abril se enmarcan en un "momento político decisivo". "Son unas elecciones existenciales en las que se vota entre un proyecto de progreso frente a un proyecto de involución que mira al pasado", ha remarcado.

En una entrevista concedida a Europa Press, el socialista ha asegurado que más que hablar de acuerdos entre partidos o de "líneas rojas" su formación defiende "una hoja de ruta progresista", como se ha hecho durante esta legislatura en Baleares, y que a nivel de pactos y, más en concreto, en relación a Cataluña, "se puede hablar de todo dentro de la Constitución y fuera de nada".

Respecto a las críticas vertidas por otras formaciones acerca de que el PSOE pacte con populistas, nacionalistas o proetarras, Pons ha dicho que "más allá de las proclamas", no le cuadra. "Estamos a 15 días de las elecciones". ¿Dónde está ese pacto", ha planteado. "Está bien como relato, de cuanto peor, mejor; pero es un relato agotado", ha dicho para luego indicar que "todos los partidos que se presentan a las elecciones son legítimos hasta que la ley diga lo contrario".

En este sentido, ha resaltado la necesidad de dar continuidad al proyecto de Pedro Sánchez, de "ampliarlo y de darle mayor gobernabilidad" ya que, tal como asegurado, "se ha hecho más en 10 meses con Sánchez, que en siete años con el Rajoy de la Gürtel".

Sobre Ciudadanos (Cs), ha censurado que hayan vetado sus políticas progresistas por lo que, según ha indicado, "no hay mucho más que hablar con ellos".

Respecto a Vox, Pons ha dicho que forma parte de un "movimiento global" en auge desde 2002, con la irrupción del partido de Jean-Marie Le Pen en Francia, y que se nutre de la "crisis de gobernanza, económica y existencial", que se produjo en la década pasada.

Según ha señalado, desde entonces, parte de la ciudadanía sufre una "sensación de abandono", a la que hay que sumar conflictos como el de "Cataluña o el generacional". Así, ha dicho que movimientos como el de Vox tienen "un lanzallamas" que usan para "iniciar fuegos" pero "no para poner soluciones", ya que, tal como ha añadido, "las soluciones las ponen los partidos progresistas".

Pons fue uno de los pocos diputados socialistas que sostuvo el 'no es no' defendido por Sánchez para impedir que Mariano Rajoy se hiciese con la presidencia del Gobierno de España. Sobre esto, ha dicho que lo volvería a hacer y que "no fue un voto de Pere Joan Pons, fue un voto del PSIB, un voto de políticas progresistas".

Preguntado también por si fue responsable plantear una moción de censura para tener que convocar elecciones a los diez meses, Pons ha manifestado que ésta fue provocada por Rajoy: "Fue fruto de su inacción, del Rajoy que no declaró nada el día de la Gürtel".

Sobre la legislatura tras el nombramiento de Sánchez en junio de 2018, Pons ha remarcado que ha valido "la pena" ya que, según considera, "hay más paz social" y se han tomado "medidas muy claras como las de transición energética, los fijos discontinuos, el salario mínimo o el Régimen Especial de Baleares (REB)".