Pericay considera que Sánchez "juega con la trampa permanente" y dice que los PGE de 2019 "no son creíbles"

Publicado 14/01/2019 11:31:52 CET

PALMA DE MALLORCA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Cs en el Parlament balear, Xavier Pericay, ha considerado que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, "juega con la trampa permanente" porque, según ha ejemplificado, "calcula el IVA sobre 13 meses y no sobre 12" y, en este sentido, ha dicho que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019 --llevados al Congreso por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, este lunes-- "no son creíbles" y, a su parecer, cuentan con dinero que no se ingresará.

Así lo ha manifestado Pericay este lunes en rueda de prensa donde, en esta misma línea, ha dicho que "ponen en peligro el crecimiento económico, la creación de sitios de trabajo, la prosperidad de familias y suben los impuestos de los ciudadanos" y, asimismo, el portavoz ha hecho referencia a la jornada parlamentaria "intensa" de este martes y ha destacado que la nueva Ley del Govern de Baleares "tiene la función de tapar una ley que Armengol prometió, la de transparencia, y que es uno de los grandes agujeros negros que ha tenido el Govern".