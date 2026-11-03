Las pernoctaciones en apartamentos turísticos bajan un 1,57% en septiembre en Baleares y los viajeros suben un 8,35%

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PALMA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los apartamentos turísticos de Baleares registraron en septiembre un total de 1,25 millones de pernoctaciones, un 1,57% menos que el mismo mes del año anterior, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por contra, atendiendo al número de viajeros, los que optaron en el noveno mes del año en Baleares por esta modalidad de alojamiento ascendieron a 275.424 un 8,35% más que en el mismo periodo del año anterior.

Del total de viajeros que optaron por los apartamentos turísticos en septiembre, 235.456 eran extranjeros y 39.968, nacionales, y registraron una estancia media de 4,56 días.

Estadística estima que permanecieron abiertos 22.027 apartamentos en las Islas, con capacidad para 66.996 plazas. El grado de ocupación fue de 78,49 y del 81,02%, en el caso de los fines de semana.

Por su parte, los alojamientos de turismo rural de Baleares alojaron en el noveno mes a 78.901 viajeros, 69.658 de ellos extranjeros y 9.243 nacionales. Sumaron 255.338 pernoctaciones con una estancia media de 3,24 días.