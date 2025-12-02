Las pernoctaciones en apartamentos turísticos de Baleares bajan un 16,41% en octubre

Archivo - Turistas en Palma - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los apartamentos turísticos de Baleares registraron en octubre un total de 658.602 pernoctaciones, un 16,41% menos que el mismo mes del año anterior, según datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Atendiendo al número de viajeros, los que optaron en el décimo mes del año en Baleares por esta modalidad de alojamiento ascendieron a 117.602, un 13,96% menos que el año pasado.

Del total de viajeros que optaron por los apartamentos turísticos en el archipiélago en octubre, 104.964 eran extranjeros y 12.639 eran residentes en España, con una estancia media de 5,60 días.

Estadística estima que permanecieron abiertos 13.456 apartamentos en octubre en las Islas, con una capacidad de 40.487 plazas. El grado de ocupación se eleva al 67,52% por apartamentos. El personal empleado ascendió a 6.027 personas.

Por su parte, los alojamientos de turismo rural alojaron en el décimo mes del año en Baleares a 52.883 viajeros, 45.371 de ellos extranjeros y 7.512 nacionales, y sumaron 171.734 pernoctaciones en total, con una estancia media de 3,25 días.

La encuesta estima una oferta de 10.756 plazas en 511 alojamientos, con una ocupación media del 60,7% por habitaciones y 3.276 personas empleadas.

En toda España, las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros aumentaron un 4,3% en octubre respecto al mismo mes de 2024.

Las pernoctaciones en apartamentos crecieron un 7,0%, las de turismo rural un 2,8% y las de campings un 2,7% respecto al mismo mes de 2024. Por el contrario, las realizadas en albergues descendieron un 10,1%.