Una persona fallece en un accidente laboral en Santa Margalida

PALMA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha fallecido en un accidente laboral, ocurrido este martes, en Santa Margalida (Mallorca).

Según han informado desde los Bomberos de Mallorca, el accidente ha ocurrido en una nave industrial de una fábrica de materiales de construcción ubicada en la calle Clavet 10 de Santa Margalida.

Una persona ha caído dentro de un foso y ha perdido la vida.

Desde Bomberos de Mallorca se han activado los parques de bomberos de Manacor e Inca, así como el sargento de guardia.