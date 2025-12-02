Personal de emergencias participa en un simulacro de incendio y vertido de aceite en la subestación de Llumajor

Personal de emergencias desplegado durante el simulacro en la subestación eléctrica de Llucmajor. - ENDESA

PALMA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha organizado un simulacro en la subestación eléctrica de Llucmajor, en el que han participado los Bomberos de Mallorca y personal de otros servicios de emergencias para intervenir en un incendio y un vertido de aceite.

La compañía eléctrica ha indicado que el objetivo de esta actuación ha sido poner a prueba los protocolos de seguridad y la capacidad de respuesta ante situaciones críticas, según ha explicado Endesa en un comunicado.

El simulacro ha recreado una situación que exige una actuación inmediata para evitar riesgos personales, materiales y medioambientales.

Durante el ejercicio se han activado los planes internos de emergencia, se ha verificado la desconexión segura del equipo afectado y se ha desplegado el Plan de Contingencia Medioambiental para contener el derrame.

La cronología del simulacro ha incluido la activación de las alarmas, la desconexión del transformador afectado, la clasificación de la emergencia como general, el aviso a los Bomberos y su intervención con espuma para extinguir el incendio, así como la contención del derrame de aceite mediante absorbentes. El ejercicio se ha dado por finalizado una vez controlada la situación y comunicado al 112.

Una vez finalizada el simulacro, los Bomberos de Mallorca que habían participado recorrieron las instalaciones de la subestación acompañados por los técnicos de Endesa. Durante esta visita, los técnicos explicaron las características de las instalaciones, los detalles operativos y las particularidades de los equipos, para reforzar el conocimiento mutuo y la coordinación entre los equipos de emergencia y los responsables de la red eléctrica.

Los simulacros a las instalaciones de la red de distribución tienen como objetivo principal entrenar los equipos y validar los protocolos para actuar con rapidez y seguridad ante incidentes como incendios, derrames o situaciones que puedan comprometer la integridad de las personas, la continuidad del servicio y la protección del medio ambiente.

Estas prácticas permiten minimizar riesgos operativos y medioambientales, al asegurar una respuesta coordinada y eficaz en cualquier escenario de emergencia.

"Este tipo de iniciativas son fundamentales para garantizar la seguridad de la red eléctrica. La seguridad y la prevención son pilares esenciales para asegurar la continuidad del servicio y la protección de las personas y el medioambiente", han explicado desde Endesa.

Con este simulacro, Endesa pretende reafirmar su compromiso con la innovación y la sostenibilidad, al integrar la gestión de riesgos en su estrategia para avanzar hacia un sistema eléctrico "más robusto, eficiente y respetuoso con el medioambiente".

"Esta preparación es clave para afrontar los retos que comporta la descarbonización y garantizar que Baleares dispongan de una infraestructura eléctrica fiable y segura", han destacado.

Endesa ha agradecido a los Bomberos de Mallorca y a los servicios de emergencias su colaboración y profesionalidad, que han permitido validar los protocolos y reforzar la coordinación entre equipos.