Personas con lesión medular de Palma concienciarán a los conductores en los controles sobre alcohol y drogas

Publicado 05/06/2019 10:41:35 CET

PALMA DE MALLORCA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Personas con lesión medular de la Asociación de personas con Lesión Medular y otras discapacidades físicas (Aspaym) concienciarán a los conductores en los controles sobre alcohol y drogas al volante, dentro de la campaña de prevención de la lesión medular por accidentes que se desarrolla en colaboración con la Dirección General de Tráfico y la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

Según ha informado la asociación en un comunicado, bajo el lema 'No corras, no bebas... no cambies de ruedas', el objetivo es concienciar a los conductores de los vehículos retenidos en los distintos controles, sobre el grave riesgo que supone para la conducción el consumo de alcohol o cualquier droga al volante.

Para ello, personas voluntarias con lesión medular víctimas de un accidente de tráfico acompañarán a los agentes de tráfico encargados de realizar los controles sobre consumo de alcohol y drogas al volante.

El voluntariado de Aspaym se acercará al vehículo retenido, trasladándole el mensaje común de la campaña y demostrando al mismo tiempo con su presencia, las consecuencias y secuelas irreversibles de los actos imprudentes.

La asociación desarrolla desde hace 12 años esta campaña de sensibilización, comprobando la buena aceptación y disposición por parte de sus socios y voluntarios, así como el convencimiento de que el impacto del testimonio personal es muy eficaz y complementa a las advertencias de Tráfico en campañas de prevención de accidentes.

Las zonas donde Aspaym va a colaborar en esta edición de la campaña son: Albacete, Asturias, Baleares, Cádiz, Castilla y León, Córdoba, Cuenca, Galicia, Granada, Jaén, Madrid, Málaga, Murcia, Toledo y Comunidad Valenciana.