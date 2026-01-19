Pescadores de Baleares protestan contra las nuevas obligaciones impuestas por Europa: "Nos tratan como delincuentes"

Barcos de la flota artesanal de pesca de Baleares, amarrados este lunes en Palma en señal de protesta por la nueva normativa europea. - EUROPA PRESS

PALMA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Varias decenas de pescadores de Baleares se han concentrado este lunes en el puerto de Palma, en una jornada en la que la flota artesanal ha permanecido amarrada, para protestar por las nuevas obligaciones impuestas por Europa al sector.

En concreto, según ha detallado en declaraciones a los medios de comunicación el presidente de la Federación Balear de Cofradías de Pescadores (FBCP), Domingo Bonnín, la parte de la normativa que más afecta a la flota del archipiélago es la notificación previa de la llegada a puerto y el registro de todas las capturas.

"Lo que hace este reglamento, en su parte más filosófica, es tratarnos casi como delincuentes. Quieren que registremos todas nuestras actividades en medio del mar", ha explicado Bonnín este lunes.

Aunque esta normativa es fácil de cumplir para la flota que opera en el Atlántico, ha subrayado, los pescadores del Mediterráneo se enfrentan a una "imposibilidad manifiesta".

Los pescadores de Baleares concentrados en el muelle pesquero de Palma han estado arropados por figuras políticas, principalmente del PP y de Vox, como el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne.

Al inicio de la protesta han guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en el cual han perdido la vida familiares del presidente de la federación de cofradías andaluza