PALMA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los pescadores de Baleares ven como "el menos malo de los acuerdos" poder mantener los días de faena en 2026.

Así lo ha expresado el presidente de la Federación Balear de Cofradías de Pescadores (FBCP), Domingo Bonnín, en declaraciones a Europa Press, en las que ha valorado el acuerdo cerrado, la madrugada de este sábado, por los países de la Unión Europea sobre el reparto de las cuotas pesqueras en aguas comunitarias que permite mantener los días de faena de 2025 a la flota española en el Mediterráneo, 143 días, condicionado a mantener medidas de compensación.

Domingo Bonnín ha explicado que los pescadores de Baleares se sienten como "si se viviera un déjà vu" puesto que desde hace cinco años, cada final de año, se convoca una reunión en Bruselas, que se prolonga durante unos dos días y al tercero se cierra finalmente un acuerdo para establecer las cuotas pesqueras para el siguiente.

En el año 2026, los días de faena para la flota del Mediterráneo se mantendrán en 143, después de un acuerdo que el presidente de la FBCP ha calificado como "el menos malo de los acuerdos", por que, en lo que se ha referido como "su carta a los Reyes Magos", él habría pedido a Bruselas que permitiera a los pescadores faenar "180 días".

No obstante, en su opinión, el acuerdo cerrado en la madrugada de este sábado en Bruselas demuestra "un cambio de tendencia", gracias al "talante" del nuevo comisario de Pesca, por que "con el anterior, un acuerdo así hubiera sido imposible", ha precisado.

Asimismo, Bonnín ha planteado que "tan importante son los días de faena como la forma en la que se distribuyen", por lo que ha pedido a Bruselas regular para "evitar que haya pescadores más conservadores que hacen unos cálculos para la distribución de las jornadas a lo largo de todo el año, para intentar abastecer los mercados de enero a diciembre, que al final acaban viendo como, hace dos semanas, la Secretaría General de Pesca asignó 13 días adicionales para posibilitar que la flota pudiera faenar hasta final de año, y se quedan con más días para faenar que jornadas laborales quedan".

En todo caso, ha finalizado el presidente de la FBCP "nadie cuestiona el objetivo" de establecer cuotas pesqueras, "proteger el recurso". "Lo que se cuestiona es la forma en que se hace", ha añadido, porque "el 'café para todos' es lo que mata", ya que las flotas pesqueras del Mediterráneo no son iguales entre sí.