El pianista Yehuda Prokopowicz abrirá este miércoles en Can Bordils los conciertos del ciclo Palma de Primavera-Corpus

El pianista Yehuda Prokopowicz abrirá este miércoles en Can Bordils. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El concierto del pianista polaco Yehuda Prokopowicz abrirá este miércoles el ciclo Palma de Primavera-Corpus, una serie de encuentros musicales que se extenderán hasta el 4 de junio.

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, las citas musicales empezarán en casi todos los casos a las 19.00 horas en diversas localizaciones de la ciudad.

Este concierto, organizado por 'The Fryderyk Chopin Institute' desarrollará un repertorio que incluye piezas de Chopin, Mozart y Franz Liszt.

El siguiente encuentro está previsto para el próximo viernes de mayo en la plaza Major y correrá a cargo de la Banda Municipal de Música de Palma, que celebrará el Día Internacional de las Familias con la función titulada 'La màgia de Disney', bajo la batuta del director de la banda, José Enrique Martínez Esteve, y con las voces de Nico Veloso y Virginia Bordal.

En el mismo, la Banda de Música de Son Ferriol y la Banda de Música del Camp Redó tocarán el próximo sábado un repertorio de canciones populares de rock y pop.

El martes 19 de mayo, el ciclo se traslada al espacio de Can Balaguer, donde tendrá lugar la función 'Museu en concert' y la actuación de la Banda Municipal de Palma.

Al día siguiente, en el edificio de Can Berga, sede del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, tendrá lugar la función titulada 'Sacro Concert', a cargo de Perikas Jazz Reunion.

Esta cita contará con las actuaciones de Steve Bergendy en el contrabajo, Armando Lorente en la batería y M.A.P. Pericàs en el piano e incluirá composiciones del barroco, el romanticismo y el impresionismo, además de temas propios con reminiscencias armónicas de la música española.

El jueves 21 de mayo, la Banda Municipal de Música de Palma volverá a la plaza Major, con la sesión titulada 'Quan la música es fa dansa', un espectáculo de música de la tradición española y latina y con la actuación de bailarines en directo.

El jueves 28 de mayo, el patio de la Misericòrdia acogerá un nuevo concierto de la Banda Municipal de Música bajo el título de 'Vespre de sarsuela', que consistirá en la representación de melodías, los preludios y fragmentos del género de la zarzuela.

En el mes de junio tendrá lugar otro concierto organizado por 'The Fryderyk Chopin Institute'. Esta vez, el día 2 de junio, el pianista Jakub Kuszlik actuará el martes 2 en el Castell de Sant Carles para interpretar piezas de Karol Szymanowski y Fryderyk Chopin. Como novedad, este es el único concierto del programa que comenzará a las 19.30 horas.

El miércoles 3 de junio, habrá una velada musical centrada en Bach a cargo de la Nova Simfonia del Mediterrani, con la audición 'Bach: concierto para violines', que se desarrollará en el Centro de Historia y Cultura Militar y estará interpretada por los músicos mallorquines Pep Amengual Moral y Jaime Arsenio Gómez.

La dirección musical corresponderá a Vincent Lalire, con las actuaciones de Ricardo Duato (concertino), Soryana Ivaniv, Cristina Correa y Aina Rodríguez (violines), Gabriel Espinoza y Raúl Delgado Martínez (violas), Lucía Pérez (violonchelo), Joan Fiol (contrabajo) y Deborah Monserrat (clave).

El programa finalizará el día 4 de junio con el Concert del Corpus interpretado por la Banda Municipal de Música de Palma y la Escuela de Música y Danza de Mallorca en la plaza Major, bajo el título 'Les nostres danses'.