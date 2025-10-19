Piden 10 años de prisión para dos acusados de patronear una patera desde Argelia hasta Mallorca

Archivo - La Policía Nacional Detiene A Dos Personas Por Patronear Una Patera Hasta Mallorca. - POLICÍA - Archivo

PALMA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma celebrará el próximo jueves (11.30 horas) la vista previa del juicio contra dos hombres acusados de patronear una patera desde Argelia hasta Mallorca.

La Fiscalía solicita que cada uno de ellos sea condenado a cinco años de prisión como supuestos autores de sendos delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

La travesía, según expone la fiscal en su escrito de acusación, comenzó el pasado 18 de junio desde la costa argelina y finalizó un día después en la playa de Son Granada de Baix, en Llucmajor, donde fueron interceptados.

Antes se habían quedado sin combustible y quedaron a la deriva al sur de la isla de Cabrera.

Los acusados, en connivencia entre sí, fueron los encargados de patronear una embarcación de siete metros de eslora en la que viajaban otras 24 personas migrantes, entre ellos un menor, y que no cumplía con los estándares de seguridad marítima.

De acuerdo con la representante del Ministerio Público, "sobrepasaba con mucho su límite de capacidad, carecía de elementos tan imprescindibles como chalecos salvavidas, una balsa de salvamento, un botiquín o un extintor y el combustible era insuficiente para el trayecto".

Los procesados patronearon la embarcación al tener conocimientos previos sobre ello y previa petición de una tercera persona que, admite la fiscal, no ha sido identificada.

El Ministerio Público tampoco ha identificado a las personas asentadas en Argelia que considera que organizaron el viaje y cobraron a cada migrante adulto entre 7.000 y 8.000 dólares.