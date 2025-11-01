Piden 12 años de prisión para dos jóvenes acusado de patronear una patera hasta Mallorca

Archivo - El Palacio de Justicia, sede del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) y la Audiencia Provincial, en la plaza Weyler de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial celebra este jueves (09.30 horas) la vista previa del juicio contra dos hombres acusados de patronear una patera hasta Mallorca.

La Fiscalía solicita que sean condenados a seis años de prisión cada uno como supuestos autores de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Según recoge el Ministerio Público en su escrito de acusación, los hechos se remontan al pasado 14 de mayo, cuando una patera con 25 personas a bordo llegó a Cala Llombards.

La travesía la habían iniciado poco más de un día antes desde la costa de Argelia a bordo de una embarcación que no cumplía con los estándares de seguridad marítima ni contaba con ninguna medida de seguridad.

Siempre según el relato del representante del Ministerio Público, los acusados fueron los encargados de dirigir la embarcación a cambio de una remuneración económica. El viaje fue organizado por personas asentadas en Argelia --aunque no se especifican más detalles acerca de estas-- que cobraron entre unos 572 euros a cada ocupante.