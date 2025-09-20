Piden 14 años de cárcel para los dos patrones de una patera interceptada al sur de Formentera

PALMA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma celebrará el próximo jueves (10.00 horas) el juicio contra dos jóvenes acusados de patronear una patera que fue interceptada al sur de Formentera con 16 migrantes a bordo, incluidos los dos acusados.

La Fiscalía interesa que cada uno de los dos acusados sea condenado a siete años de prisión como presuntos autores de un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal.

Según recoge el fiscal en su escrito de acusación, los hechos se remontan a la noche entre el 25 y 26 de mayo de este año alrededor de las 22.00 horas, cuando ambos salieron de Argelia conduciendo e intercambiando los mandos de manejo de una embarcación tipo patera, en la que iban un total de 16 migrantes, incluidos los acusados, con destino a España, desembarcando al sur de Formentera.

La embarcación, indica el representante del Ministerio Público, no cumplía con los estándares de seguridad marítima internacionales, sobrepasaba su capacidad y no contaba con medidas de seguridad para ninguno de los pasajeros. Además, según reconoce la Fiscalía, los señalados como supuestos patrones de la patera carecían de todos los conocimientos necesarios para gobernar la embarcación.

Pese a todo ello, los integrantes de la embarcación, de acuerdo con el fiscal, habrían satisfecho la cantidad de unos 140 millones de dinares argelinos de media para subir a la embarcación.